Mauro Icardi'den veda gibi açıklama: 'Teşekkürler Galatasaray...'

Galatasaray'da üst üste kazanılan 4 şampiyonlukta da pay sahibi olan Mauro Icardi'nin sözleşmesi sona erdi. Başkan Dursun Özbek, Arjantinli yıldız ile görüşeceklerini dile getirse de yıldız oyuncu Instagram hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

İşte Icardi'nin paylaşımı;

"Dört yıl önce buraya geldiğimde, hayatın beni ömrüm boyunca yaşayacağım en güzel hikayelerden birine doğru götürdüğünden habersizdim.

Bugün anlıyorum ki bu sadece futbol değildi. Hiçbir zaman sadece futbol olmadı. Çünkü stadyumun uğultusu, İstanbul’un ışıkları, tribünlerden yankılanan marşlar ve milyonlarca insanın sevgisi arasında…

farkında bile olmadan, evimden çok uzakta kendime bir yuva bulmuştum.

Dört yıl geçti.

Dört şampiyonluk.

Binlerce sarılma.

Milyonlarca anı.

"En değerlisi kupalar değildi..."

Ama en değerlisi kupalar değildi. Bütün bir ülkenin bana kalbini açtığını ve ruhumun en derinlerine işlediğini hissetmekti. Çünkü bazı yerler vardır, insanın içinde sonsuza dek yaşamaya devam eder.

Türkiye benim için tam olarak böyle olacak. Silinmesi imkansız bir anı. Zamanın asla dokunamayacağı bir aşk. Çünkü öyle geceler oldu ki, sanki dünya doksan dakikalığına duruyordu. Ve o anlarda, tüm stadyum tek bir ağızdan şarkı söylerken, futboldan çok daha öte bir şey yaşadığımı anlıyordum. Çocukların gözlerinde mutluluğu gördüm. Beni ömürleridir tanıyorlarmış gibi sarılan insanların gözyaşlarını gördüm. Ve öyle muazzam bir sevgi hissettim ki… bazı şeyleri kelimeler bile açıklamaya yetmez.

'Bu hikayenin bir parçası haline getirdiğin için teşekkürler Galatasaray"

Teşekkürler Galatasaray. Beni bu hikayenin bir parçası haline getirdiğin için teşekkürler. Beni sevilmiş, saygı görmüş ve ölümsüz hissettirdiğin için teşekkürler.

Belki bir gün ışıklar söner, maçlar biter ve zaman geçip gider. Ama bazı aşklar veda nedir bilmez. Ve aradan uzun yıllar geçtiğinde geriye dönüp bakacağım; bir zamanlar, bu harika topraklarda gerçekten çok mutlu olduğumu bilerek, içi dopdolu bir kalple gülümseyeceğim."

TAKIM ARKADAŞLARI "GİTME MAURO" DEMİŞTİ

Sarı kırmızılı takım şampiyonluk kutlamalarında üstü açık otobüs ile taraftarları selamlarken, Lucas Torreira ve Yunus Akgün, “Don’t go Mauro - Gitme Mauro” yazılı pankart açtı. G.Saray’daki geleceği henüz netleşmeyen Arjantinli futbolcu için Başkan Dursun Özbek, “Kendisiyle görüşeceğim. Şartlar nedir, karşılıklı oturup görüşeceğiz” açıklamasını yapmıştı.

