×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL YAZARLAR
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Galatasaray'da Mauro Icardi'den Ümit Özat paylaşımı! "Seni sarı-kırmızılı saçla görmeyi bekliyoruz"

Güncelleme Tarihi:

#Mauro İcardi#Ümit Özat#Galatasaray
Galatasarayda Mauro Icardiden Ümit Özat paylaşımı Seni sarı-kırmızılı saçla görmeyi bekliyoruz
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 31, 2023 14:44

Şampiyon Galatasaray'da Mauro Icardi, Fenerbahçe'nin eski kaptanı Ümit Özat'a sosyal medya hesabından çağrı yaptı ve 2022 yılında verdiği sözü tutmasını istedi.

Haberin Devamı

Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da Mauro Icardi, Fenerbahçe'nin unutulmaz kaptanlarından Ümit Özat'a çağrıda bulundu.

Ümit Özat'ın geçtiğimiz sene, "Mauro Icardi 20 gol atsın Allah çarpsın saçımı sarı kırmızıya boyarım" sözleriyle girdiği iddiayı hatırlatan Arjantinli futbolcu, kişisel Instagram hesabından bir paylaşımda bulundu ve sözünde durmaya davet etti.

"SENİ SARI KIRMIZI SAÇLA GÖRMEYİ BEKLİYORUZ"

Mauro Icardı, söz konusu paylaşımında, "Ümit, sözünün arkasında bir adam olduğunu ve sözünü tutacağını umuyorum. Bütün taraftarımız ve ben, seni sarı-kırmızılı saçla görmeyi bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

BU AKŞAM BOYAYACAK

Ümit Özat, Mauro Icardi'nin MKE Ankaragücü deplasmanında attığı gollerle 21 gole ulaşmasının ardından sözünü tutacağını ve bu akşam saçlarını sarı kırmızıya boyacağını paylaşmıştı.

Haberin Devamı

Öte yandan Ajansspor'a konuşan Özat, "Saçlarımı sarı-kırmızıya boyayacağım. Akşam kuaförde saçlarımı boyatırken de canlı yayın açacağım. Ümit Özat verdiği sözü tutar." dedi.

Galatasarayda Mauro Icardiden Ümit Özat paylaşımı Seni sarı-kırmızılı saçla görmeyi bekliyoruz

Haberle ilgili daha fazlası:
#Mauro İcardi#Ümit Özat#Galatasaray

BAKMADAN GEÇME!

Mutlu insanlar mı sebze yer yoksa sebze yemek mi mutlu eder Hangi sebze ve meyveleri tüketmek daha etkili

Mutlu insanlar mı sebze yer yoksa sebze yemek mi mutlu eder? Hangi sebze ve meyveleri tüketmek daha etkili?

#Sağlık
28 gün içinde iki kez hamile kaldı ve bebeklerini aynı anda doğurdu... ‘Anlattığımda insanlar çıldırmış olduğumu düşünüyor’

28 gün içinde iki kez hamile kaldı ve bebeklerini aynı anda doğurdu... ‘Anlattığımda insanlar çıldırmış olduğumu düşünüyor’

#Sağlık
Meteoroloji uyarmıştı Ankarada sel alarmı... Araçlar alt geçitlerde kaldı

Meteoroloji uyarmıştı! Ankara'da sel alarmı... Araçlar alt geçitlerde kaldı

#Meteoroloji