Galatasaray'da Mauro Icardi'den Ümit Özat paylaşımı! "Seni sarı-kırmızılı saçla görmeyi bekliyoruz"

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Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da Mauro Icardi, Fenerbahçe'nin unutulmaz kaptanlarından Ümit Özat'a çağrıda bulundu.

Ümit Özat'ın geçtiğimiz sene, "Mauro Icardi 20 gol atsın Allah çarpsın saçımı sarı kırmızıya boyarım" sözleriyle girdiği iddiayı hatırlatan Arjantinli futbolcu, kişisel Instagram hesabından bir paylaşımda bulundu ve sözünde durmaya davet etti.

"SENİ SARI KIRMIZI SAÇLA GÖRMEYİ BEKLİYORUZ"

Mauro Icardı, söz konusu paylaşımında, "Ümit, sözünün arkasında bir adam olduğunu ve sözünü tutacağını umuyorum. Bütün taraftarımız ve ben, seni sarı-kırmızılı saçla görmeyi bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

BU AKŞAM BOYAYACAK

Ümit Özat, Mauro Icardi'nin MKE Ankaragücü deplasmanında attığı gollerle 21 gole ulaşmasının ardından sözünü tutacağını ve bu akşam saçlarını sarı kırmızıya boyacağını paylaşmıştı.

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Öte yandan Ajansspor'a konuşan Özat, "Saçlarımı sarı-kırmızıya boyayacağım. Akşam kuaförde saçlarımı boyatırken de canlı yayın açacağım. Ümit Özat verdiği sözü tutar." dedi.