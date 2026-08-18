×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLCANLI SKORTENİSVİDEOTV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Mauro Icardi'den sürpriz transfer kararı!

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Mauro Icardi#Lazio
Mauro Icardiden sürpriz transfer kararı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 18, 2026 21:18

Bonservisi elinde bulunan Mauro Icardi, Lazio ile transfer görüşmelerini askıya aldığı iddia edildi.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Mauro Icardi ile Lazio arasındaki transfer görüşmelerinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; bonservisi elinde bulunan Arjantinli golcü, Lazio'nun kendisine sunduğu teklifi değerlendirmek üzere görüşmeleri şimdilik durdurma kararı aldı.

Lazio yönetimi, Icardi'nin temsilcilerine ekonomik açıdan somut bir teklif sunarken, taraflar arasında başlangıçta olumlu bir hava oluştu. Ancak görüşmeler sonrasında Icardi'nin kararını ertelediği belirtildi.

Icardi'nin görüşmeleri askıya almasının maddi gerekçelere dayanmadığı belirtildi. Arjantinli yıldızın önceliğinin, kariyer planlamasına en uygun sportif projeyi sunacak kulübü belirlemek olduğu ifade edildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Mauro Icardi#Lazio

BAKMADAN GEÇME!