Mauro Icardi'den sürpriz transfer kararı!

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Mauro Icardi ile Lazio arasındaki transfer görüşmelerinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; bonservisi elinde bulunan Arjantinli golcü, Lazio'nun kendisine sunduğu teklifi değerlendirmek üzere görüşmeleri şimdilik durdurma kararı aldı.

Lazio yönetimi, Icardi'nin temsilcilerine ekonomik açıdan somut bir teklif sunarken, taraflar arasında başlangıçta olumlu bir hava oluştu. Ancak görüşmeler sonrasında Icardi'nin kararını ertelediği belirtildi.

Icardi'nin görüşmeleri askıya almasının maddi gerekçelere dayanmadığı belirtildi. Arjantinli yıldızın önceliğinin, kariyer planlamasına en uygun sportif projeyi sunacak kulübü belirlemek olduğu ifade edildi.