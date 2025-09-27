Mauro Icardi'den sezona yine süper start!

Haberin Devamı

Mauro İcardi, Galatasaray’daki dördüncü sezonuna da yüksek gol performansı ile başladı. Bu sezon ligde 6. maçını oynayan İcardi dün 5. kez fileleri havalandırdı.

Sarı kırmızılı takıma 2022-23 sezonunda gelen İcardi ilk döneminde ilk 6 maçı 4 golle geçerken, sonraki sezonlarda 6 maçta önce 7, sonra 4 gol kaydederek start vermişti. Bu sezon her 63.8 dakikada bir gol atan Arjantinli futbolcu, ligde 56 golü 21 farklı takıma atarken, en fazla gol sevincini 5 kez ile Alanyaspor karşısında yaşadı.

'KİLO DEĞİL, GOLLER ÖNEMLİ'

Maç sonu “Hatalarımızdan ders alacağız” diyen İcardi, Liverpool mücadelesi için de “En iyi takımlara karşı oynuyoruz. 2 yıl önce de Bayern Münih’e karşı çok iyi bir maç çıkardık. Bu yeteneğimiz olduğunu gösterdik. Amacımız yeniden bu” ifadesini kullandı. Golcü futbolcu fizik durumuyla ilgili eleştirilere de şu yanıtı verdi: “Birlikte çalıştığımız insanlarla bunun üzerine gidiyoruz. Ben 15-20 yıl önce en son 77 kiloydum. Bunlar önemli değil. En önemlisi gollerimle takıma yardım etmek. Gol kralı olmak isterim ama en önemlisi kupalar kazanmak.”

