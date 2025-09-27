×
Mauro Icardi'den sezona yine süper start!

Mauro Icardi'den sezona yine süper start!

Güncelleme Tarihi:

Mauro Icardiden sezona yine süper start
Oluşturulma Tarihi: Eylül 27, 2025 07:00

Sahaya çıktığı ilk 6 maçlar itibariyle 2022-23’te 4, 2023-24’te 7, 2024-25’te 4 kez fileleri havalandıran G.Saraylı futbolcu 5 golle başladığı bu sezonda her 63.8 dakikada 1 gol attı.

Mauro İcardi, Galatasaray’daki dördüncü sezonuna da yüksek gol performansı ile başladı. Bu sezon ligde 6. maçını oynayan İcardi dün 5. kez fileleri havalandırdı.

Sarı kırmızılı takıma 2022-23 sezonunda gelen İcardi ilk döneminde ilk 6 maçı 4 golle geçerken, sonraki sezonlarda 6 maçta önce 7, sonra 4 gol kaydederek start vermişti. Bu sezon her 63.8 dakikada bir gol atan Arjantinli futbolcu, ligde 56 golü 21 farklı takıma atarken, en fazla gol sevincini 5 kez ile Alanyaspor karşısında yaşadı.

'KİLO DEĞİL, GOLLER ÖNEMLİ'

Maç sonu “Hatalarımızdan ders alacağız” diyen İcardi, Liverpool mücadelesi için de “En iyi takımlara karşı oynuyoruz. 2 yıl önce de Bayern Münih’e karşı çok iyi bir maç çıkardık. Bu yeteneğimiz olduğunu gösterdik. Amacımız yeniden bu” ifadesini kullandı. Golcü futbolcu fizik durumuyla ilgili eleştirilere de şu yanıtı verdi: “Birlikte çalıştığımız insanlarla bunun üzerine gidiyoruz. Ben 15-20 yıl önce en son 77 kiloydum. Bunlar önemli değil. En önemlisi gollerimle takıma yardım etmek. Gol kralı olmak isterim ama en önemlisi kupalar kazanmak.”

#Galatasaray#Icardi#Süper Lig

