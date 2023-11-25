Mauro Icardi'den sakatlık sözleri: Kolay değil

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Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray'ın Alanyaspor'u 4-0 yendiği karşılaşmanın ardından Dries Mertens, Mauro Icardi ve Kazım Karataş değerlendirmeler yaptı.

Gelecek haftalar için iyi sinyaller verdiklerini kaydeden Mertens, "Çok iyi maç çıkardık. Kazanmak için sahaya çıktık. Kazanmamız önemliydi. Bundan sonraki maçlar için de iyi sinyal verdiğimizi düşünüyorum." dedi.

Genel bir değerlendirme yaparak sözlerine başlayan Kazım Karataş, "Yoğun bir fikstüre 3 puanla girdik. Bunun için mutluyuz. Önümüzde bir Şampiyonlar Ligi maçı var. Onu da en iyi şekilde değerlendireceğiz" dedi.



"YARIN NE OLACAĞI BELLİ DEĞİL"



Sol bek pozisyonunda Angelino ile girdiği rekabete de değinen genç oyuncu, "Ben ya da Angelino sol bekte oynuyoruz. İkimiz de takıma katkı vermek için elimizden geleni yapıyoruz. Yarın ne olacağı belli değil. Onun için çalışıyoruz ve gelişmeye devam ediyoruz. Büyük takımda oynamak zor ve bunu başaracağımı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.



Kazımcan Karataş, sol kanatta önünde oynayan Wilfried Zaha ile uyumu hakkında gelen bir soruya ise "Maç içinde istedikleri şeyler, benim de yaptığım şeyler. Bazı pozisyonlar içeri giriyorum bazı pozisyonlar çizgiyi kullanıyorum. Hem bu sene hem de gelecek yıl elimden geleni yapacağım" şeklinde cevap vererek sözlerini noktaladı.

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"HERKES FEDAKARLIK YAPIYOR"

Sakat sakat oynamanın zorluğuna vurgu yapan Mauro Icardi, "Sakat sakat oynamak kolay değil. Bilinmiyor ama geçen sene de olmuştu. İyi bir lider olmak bunu gerektirir. Arkadaşlarım arasında da sakatken oynayanlar vardı. Herkes fedakarlık yapıyor. Birbirimiz için oynamalıyız." diye konuştu.

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"TAKIM İÇİN ELLERİNDEN GELENİ YAPTILAR"

Takım herkesin elinden geleni yaptığını belirten Mauro Icardi, "Son maçı kaybetmiştik, o yüzden iyi bir maç çıkarmalıydık. İlk dakikadan itibaren iyi oynadık. Takım arkadaşlarımdan çok fazla süre alamayan Kazımcan Karataş, Dries Mertens ve Tanguy Ndombele oynadı. Takım için ellerinden geleni yaptılar. Bunun da meyvelerini toplamış olduk." dedi.