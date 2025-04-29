Mauro Icardi'den olay Ali Koç paylaşımı!

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Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç hakkında sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Kayserispor ile 3-3 berabere kalan Fenerbahçe'de Divan Kurulu Toplantısı düzenlenmiş ve bazı taraftarlar, toplantı alanının önünde pankart açıp Ali Koç'u istifaya çağıran tezahüratlarda bulunmuştu.

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ise sosyal medya hesabından bu görüntülerin yer aldığı bir paylaşımda bulundu.

Arjantinli yıldız, yaptığı paylaşıma "Olur mu sevgili Fenerbahçeliler, devam etsin bizce" şeklinde bir not düştü.

İşte o paylaşım: