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Mauro Icardi'den olay Ali Koç paylaşımı!

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#Galatasaray#Ali Koç#Mauro Icardi
Mauro Icardiden olay Ali Koç paylaşımı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 29, 2025 00:53

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, kişisel sosyal medya hesabından Ali Koç'u hedef alan bir paylaşımda bulundu.

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Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç hakkında sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Kayserispor ile 3-3 berabere kalan Fenerbahçe'de Divan Kurulu Toplantısı düzenlenmiş ve bazı taraftarlar, toplantı alanının önünde pankart açıp Ali Koç'u istifaya çağıran tezahüratlarda bulunmuştu.

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ise sosyal medya hesabından bu görüntülerin yer aldığı bir paylaşımda bulundu.

Arjantinli yıldız, yaptığı paylaşıma "Olur mu sevgili Fenerbahçeliler, devam etsin bizce" şeklinde bir not düştü.

İşte o paylaşım:

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#Galatasaray#Ali Koç#Mauro Icardi

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