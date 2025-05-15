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Mauro Icardi'den Muslera'ya: 'Bir yıl daha kal'

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#Galatasaray#Muslera#Icardi
Mauro Icardiden Musleraya: Bir yıl daha kal
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 16, 2025 07:00

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, sosyal medyadan kaptan Fernando Muslera'ya seslendi.

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Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan ve 14 yıldır forma giydiği sarı kırmızılı kulüpten ayrılması beklenen Fernando Muslera için Lucas Torreira ve Mauro İcardi’den peş peşe flaş paylaşımlar geldi.

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Torreira, “Seninle her an özel kardeşim. Her şey için teşekkürler. Ve sonuncusu için gidiyoruz” derken, İcardi, “Bir yıl daha kal” çağrısında bulundu.

Ağustos 2011’de 6 milyon 750 bin Euro’ya Lazio’dan transfer edilen 38 yaşındaki Muslera, Galatasaray’da 7’si Süper Lig, 6’sı Türkiye Kupası ve 5’i Süper Kupa olmak üzere toplam 18 kupa kazandı.

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#Galatasaray#Muslera#Icardi

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