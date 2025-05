Mauro Icardi'den Muslera'ya: 'Bir yıl daha kal'

Haberin Devamı

Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan ve 14 yıldır forma giydiği sarı kırmızılı kulüpten ayrılması beklenen Fernando Muslera için Lucas Torreira ve Mauro İcardi’den peş peşe flaş paylaşımlar geldi.

Torreira, “Seninle her an özel kardeşim. Her şey için teşekkürler. Ve sonuncusu için gidiyoruz” derken, İcardi, “Bir yıl daha kal” çağrısında bulundu.

Ağustos 2011’de 6 milyon 750 bin Euro’ya Lazio’dan transfer edilen 38 yaşındaki Muslera, Galatasaray’da 7’si Süper Lig, 6’sı Türkiye Kupası ve 5’i Süper Kupa olmak üzere toplam 18 kupa kazandı.