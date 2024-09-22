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Mauro Icardi'den Jose Mourinho'ya Okan Buruk göndermesi: The Special Coach

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#GALATASARAY#FENERBAHÇE#Mauro Icardi
Mauro Icardiden Jose Mourinhoya Okan Buruk göndermesi: The Special Coach
Oluşturulma Tarihi: Eylül 22, 2024 09:36

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe deplasmanına çıkan Galatasaray, rakibini 3-1 mağlup etti ve liderliğini sürdürdü. Sarı - kırmızılıların yıldızı Mauro Icardi, maç sonunda Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya göndermede bulundu.

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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan dev derbi, sarı - kırmızılıların 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri Lucas Torreira, Dries Mertens ve Gabriel Sara kaydetti. Fenerbahçe'nin tek sayısı ise penaltıdan Edin Dzeko ile geldi.

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Bu skorun ardından sarı - kırmızılılar 18 puanla liderliğini sürdürdü. Fenerbahçe ise 13 puanla 2. sırada yer aldı.

ICARDI'DEN MOURINHO'YA GÖNDERME

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, sakatlığı nedeniyle forma giyemediği ancak kadroda yer aldığı maçın ardından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun 'I'm a Special One' sözüne göndermede bulunan Icardi, 'The Special Coach' ifadelerinin yer aldığı paylaşımına Okan Buruk'un fotoğrafını ekledi ve deneyimli çalıştırıcıyı etiketledi.

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Mauro Icardiden Jose Mourinhoya Okan Buruk göndermesi: The Special Coach

Icardi'nin paylaşımı kısa süre içinde sosyal medyanın gündemine oturdu ve en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

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#GALATASARAY#FENERBAHÇE#Mauro Icardi

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