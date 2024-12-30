Mauro Icardi'den Galatasaraylıları sevindirecek mesaj

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Galatasaray ile Tottenham arasında oynanan maçta yaşadığı sakatlık nedeniyle ameliyat olan Mauro Icardi, sarı kırmızılı taraftarlara müjdeli bir haber verdi.

Çapraz bağları kopan ve ülkesinde ameliyat olan Mauro Icardi, tedavisini sürdürüyor.

Operasyon kısmını problemsiz atlatan ve rehabilitasyon sürecinde olan Arjantinli yıldız, hırslı şekilde sahalara dönmek için çalışıyor.

Galatasaray’ın sağlık heyetiyle sürekli iletişim hâlinde olan Icardi, kendisine verilen program dahilinde çalışmaya devam ettiğini ve sezon kapanmadan sahalara dönmek istediğini kaydetti.

Kendisi için henüz sezonun bitmediğini ve mayıs ayında formasına kavuşmayı hedeflediğini kaydeden Arjantinli yıldız, "Mayısta sahalara döneceğim. Bunu taraftarımıza açıkça söyleyebilirsiniz. Onları ve arkadaşlarımı çok özledim." dedi.