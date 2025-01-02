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'Mayısa kadar bekleyemem!' Mauro Icardi'den Galatasaray'a şaşırtan mesaj

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#Galatasaray#Mauro İcardi#Sakatlık
Mayısa kadar bekleyemem Mauro Icardiden Galatasaraya şaşırtan mesaj
Oluşturulma Tarihi: Ocak 02, 2025 09:36

Yaşadığı ağır sakatlık sonrası çapraz bağ ameliyatı olan ve sezonu kapattığı belirtilen Galatasaray'ın süperstarı Mauro Icardi’nin, mayısta dönme ihtimali var. Fakat Arjantinli yıldız bu tarihi daha da geri çekmek istiyor. Teknik ekiple görüşen Mauro “Takımı yalnız bırakmak istemiyorum. Mayıs’ı bekleyemem” dedi.

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Galatasaray’da flaş Mauro Icardi gelişmesi. Avrupa Ligi’nde oynanan Tottenham maçında kaleciye baskı yaparken sakatlanan ve sağ diz çapraz bağını koparan Arjantinli yıldız, ülkesinde ameliyat masasına yatmış ve sezonu kapattığı açıklanmıştı.

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PROGRAMA HARFİYEN UYUYOR

Teknik direktör Okan Buruk’un da “Yaz kampına bekliyoruz” dediği 31 yaşındaki santrfor, bu süreçte ciddi özel hayat sorunları yaşamış ve tam bir belirsizlik içine düşmüştü. Ancak zaman en çok da ona yaradı. Yeni bir aşka yelken açan, kızlarıyla vakit geçiren Icardi, kendisine sunulan rehabilitasyon programına da harfiyen uyuyor.

Mayısa kadar bekleyemem Mauro Icardiden Galatasaraya şaşırtan mesaj

TEKRAR KONTROL EDİLECEK

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Tedaviye çabuk yanıt verdiği belirtilen Icardi, çok kısa bir süre içerisinde İstanbul’a dönerek kulüp doktoru Yener İnce ve ekibine görünmeye hazırlanıyor. Bu kontrol tecrübeli santrforun geri dönüş süreci hakkında daha net bilgiler sunacak.

HEDEFİ ERKEN DÖNMEK

Ancak hatırlanacağı üzere geçtiğimiz günlerde Arjantin basınında yer alan haberlerde Icardi’nin “Mayıs ayında sahaya dönmek istiyorum” dediği iddia edilmişti. Oysa Güney Amerikalı yıldızın asıl hedefi bu tarihi daha da öne çekebilmek.

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'MAYISA KADAR BEKLEYEMEM'

Rehabilitasyon sürecini Arjantin’de geçiren Icardi’nin önümüzdeki günlerde Türkiye’ye döneceği öğrenildi.

Mayısa kadar bekleyemem Mauro Icardiden Galatasaraya şaşırtan mesaj

DONDURMA İHTİMALİ KALKTI

İstanbul’a dönmeden önce teknik heyetle görüşen Icardi’nin, “Mayısa kadar bekleyemem. Büyük hedeflerimiz var ve ben bu yolda sizleri yalnız bırakmak istemiyorum” dediği öğrenildi. Ameliyat kararının verildiği günlerde sözleşmesinin sezon sonuna kadar dondurulması ve yerine transfer yapılması gündeme gelen Mauro Icardi için net bir açıklama yapan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, böyle bir şeyin kesinlikle gündemlerinde olmayacağını ifade etmişti. Yıldız golcünün son mesajıyla birlikte de sözleşme dondurma ihtimali neredeyse tamamen ortadan kalkmış oldu.

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#Galatasaray#Mauro İcardi#Sakatlık

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