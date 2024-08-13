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Mauro Icardi'den Fenerbahçe'ye olay gönderme

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Galatasaray#Icardi
Mauro Icardiden Fenerbahçeye olay gönderme
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 13, 2024 23:21

Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi, Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda oynadığı Lille maçı sonrası göndermede bulundu.

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Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Fenerbahçe'nin Lille ile 1-1 berabere kalarak Şampiyonlar Ligi'ne veda ettiği karşılaşmanın ardından gönderme yaptı.

Mauro Icardi, Fenerbahçeli eski futbolcu Michy Batshuayi ile çekilmiş fotoğrafını hikayesine koyarak ''Aşkın olayım'' şarkısını ekledi.

Fenerbahçe'nin rakibi Lille de gün içerisinde "Aşkın Olayım" şarkısını paylaşarak Fenerbahçe'ye gönderme yapmıştı.

Mauro Icardi'nin bu paylaşımı, Fenerbahçe'ye gönderme olarak yorumlanırken sarı lacivertli taraftarların tepkisini çekti.

Gözden KaçmasınLilleden Fenerbahçeye Icardili göndermeLille'den Fenerbahçe'ye 'Icardi'li göndermeHaberi görüntüle

İşte o paylaşım:

Mauro Icardiden Fenerbahçeye olay gönderme

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#Fenerbahçe#Galatasaray#Icardi

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