Mauro Icardi'den Fenerbahçe'ye olay gönderme

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Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Fenerbahçe'nin Lille ile 1-1 berabere kalarak Şampiyonlar Ligi'ne veda ettiği karşılaşmanın ardından gönderme yaptı.

Mauro Icardi, Fenerbahçeli eski futbolcu Michy Batshuayi ile çekilmiş fotoğrafını hikayesine koyarak ''Aşkın olayım'' şarkısını ekledi.

Fenerbahçe'nin rakibi Lille de gün içerisinde "Aşkın Olayım" şarkısını paylaşarak Fenerbahçe'ye gönderme yapmıştı.

Mauro Icardi'nin bu paylaşımı, Fenerbahçe'ye gönderme olarak yorumlanırken sarı lacivertli taraftarların tepkisini çekti.

İşte o paylaşım: