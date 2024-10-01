Mauro Icardi’den Fenerbahçe formalı minik için çarpıcı paylaşım

Oluşturulma Tarihi: Ekim 01, 2024 07:00
Galatasaray'ın golcü futbolcusu Mauro İcardi, sosyal medya hesabından, üzerinde Fenerbahçe forması, arkasında sarı lacivertli ekibin bayrağı olmasına rağmen tuttuğu takımın Galatasaray olduğunu söyleyen minik bir futbolseverin videosunu sosyal medya hesabından paylaştı.
Arjantinli yıldız, kendi sevinci ve elleriyle 3-1 işareti yapan minik için, “Duyguların gerçek gücü kalptedir, gördükleriniz değil, gerçek renklerin ötesindedir. Doğum günün kutlu olsun küçük aslan, hayatında en iyisini dilerim” ifadelerini kullandı.