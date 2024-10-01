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Mauro Icardi’den Fenerbahçe formalı minik için çarpıcı paylaşım

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#Mauro Icardi#Galatasaray#Fenerbahçe
Mauro Icardi’den Fenerbahçe formalı minik için çarpıcı paylaşım
Oluşturulma Tarihi: Ekim 01, 2024 07:00

Galatasaray'ın golcü futbolcusu Mauro İcardi, sosyal medya hesabından, üzerinde Fenerbahçe forması, arkasında sarı lacivertli ekibin bayrağı olmasına rağmen tuttuğu takımın Galatasaray olduğunu söyleyen minik bir futbolseverin videosunu sosyal medya hesabından paylaştı.

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Arjantinli yıldız, kendi sevinci ve elleriyle 3-1 işareti yapan minik için, “Duyguların gerçek gücü kalptedir, gördükleriniz değil, gerçek renklerin ötesindedir. Doğum günün kutlu olsun küçük aslan, hayatında en iyisini dilerim” ifadelerini kullandı.

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#Mauro Icardi#Galatasaray#Fenerbahçe

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