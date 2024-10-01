Mauro Icardi’den Fenerbahçe formalı minik için çarpıcı paylaşım

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Arjantinli yıldız, kendi sevinci ve elleriyle 3-1 işareti yapan minik için, “Duyguların gerçek gücü kalptedir, gördükleriniz değil, gerçek renklerin ötesindedir. Doğum günün kutlu olsun küçük aslan, hayatında en iyisini dilerim” ifadelerini kullandı.