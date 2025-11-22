Mauro Icardi'den eleştirilere yanıt! '5 aydır kızlarımı görmemiştim!'

Haberin Devamı

Süper Lig'in 13. haftasında Gençlerbirliği'nin 3-2 mağlup eden Galatasaray'da Mauro Icardi ve Kazımcan Karataş, galibiyetin ardından açıklamalar yaptı.

KAZIMCAN KARATAŞ: KENDİMİ HEP HAZIR TUTTUM

"Beni destekleyen aileme, Okan hocama ve takımdaki arkadaşlarıma teşekkür ederim. Hiç yılmadım, kendimi hep hazır tuttum. Sezon başından beri iyi çalışıyorum. Bugün takım olarak iyi mücadele ettik. Sahada hocanın istediklerini yaptık. 3 puan için mutluyuz.

Takımdaki tecrübeli ağabeyler, hoca ve teknik ekip, bu süreçte bana yardım etti. Kendimi hep hazır tuttum. Onların yardımıyla takıma katkı verdiysem ne mutlu bana. Kendimle gurur duyuyorum."

ICARDI: SAHA DIŞI KENDİMİ AÇIKLAMAK ZORUNDA DEĞİLİM

"Zor bir maçtı. Biz zaten zor olacağını biliyorduk. Gol yedikten sonra daha da zorlaştı. Sonuç almak istiyorduk. Takım olarak karar vermekte zorlandığımız anlar oldu. İkinci yarıya gollerle başladık ve kazandık.

Ara sonrası dönmek önemli. 3 günde 1 maç oynuyoruz. Ritme hazırlanmamız gerekiyor. Ciddi sakatlık geçirdim. Tüm sorumluluklarımı yerine getiriyorum. Medyada çok fazla şey söyleniyor, özellikle arada Arjantin'e gitmemle ilgili. 5 aydır kızlarımı göremiyordum. Kızlarımı görmem çok iyi oldu.

100 maçta yaklaşık 70 gol attım. Saha dışında kendimi açıklamak zorunda değilim, saha içinde açıklarım.

Takım sadece 11 kişiden oluşmuyor. Bazıları az, bazıları çok oynuyor. Hepimiz profesyoneliz. Az oynayanlar için fırsat olacak. Derbiden önce Şampiyonlar Ligi maçı var, önce ona bakacağız. Yarın çalışmaya başlayacağız ve Şampiyonlar Ligi'nde seriyi devam ettirmek istiyoruz. Ondan sonra derbiye bakacağız.

Kazımcan çok güzel bir örnek. Uzun süredir fırsat bulamıyordu ama her gün çok iyi çalışıyordu. Maça çıktı, ne kadar hazır olduğunu gösterdi. Tüm oyunculardan istediğimiz bu aslında."