×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Mauro Icardi'den dikkat çeken paylaşım: Yakında...

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Mauro Icardi#Süper Lig
Mauro Icardiden dikkat çeken paylaşım: Yakında...
Oluşturulma Tarihi: Kasım 19, 2024 20:38

Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Arjantinli yıldız Mauro Icardi'den dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Haberin Devamı

Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.

Mauro Icardi, sosyal medya hesabından Metin Oktay selamı verdiği bir fotoğrafını paylaştı.

Arjantinli futbolcu, bu paylaşımında, "Yakında... Uzakta olan burada olacak." açıklaması yaptı ve aslan ve kum saati emojileri kullandı. Icardi'nin hikaye paylaşımında ise Simge'nin "Aşkın Olayım" şarkısını paylaştı. 

Mauro Icardi'nin Instagram'dan yaptığı bu paylaşım, sarı kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.

Sakatlandığı Tottenham maçı da dahil olmak üzere 14 maçta süre bulan yıldız futbolcu, 6 gol atıp 2 asistlik performans sergiledi.

Gözden KaçmasınVictor Osimhene kötü haber İşler beklediği gibi gitmediVictor Osimhen'e kötü haber! İşler beklediği gibi gitmediHaberi görüntüle

Mauro Icardiden dikkat çeken paylaşım: Yakında...

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Mauro Icardi#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!