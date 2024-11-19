Mauro Icardi'den dikkat çeken paylaşım: Yakında...

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Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.

Mauro Icardi, sosyal medya hesabından Metin Oktay selamı verdiği bir fotoğrafını paylaştı.

Arjantinli futbolcu, bu paylaşımında, "Yakında... Uzakta olan burada olacak." açıklaması yaptı ve aslan ve kum saati emojileri kullandı. Icardi'nin hikaye paylaşımında ise Simge'nin "Aşkın Olayım" şarkısını paylaştı.

Mauro Icardi'nin Instagram'dan yaptığı bu paylaşım, sarı kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.

Sakatlandığı Tottenham maçı da dahil olmak üzere 14 maçta süre bulan yıldız futbolcu, 6 gol atıp 2 asistlik performans sergiledi.