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Mauro Icardi'den derbi mesajı: 'Haydi Galatasaray!'

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#Mauro Icardi#Beşiktaş#Galatasaray
Mauro Icardiden derbi mesajı: Haydi Galatasaray
Oluşturulma Tarihi: Mart 29, 2025 18:31

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Beşiktaş derbisine saatler kalırken sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

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Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, bu akşam oynanacak olan Beşiktaş derbisi ile ilgili bir paylaşımda bulundu.

Arjantinli yıldız, geçen sezon Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ettikleri maçtan bir fotoğraf paylaşarak 'Derbi akşamı. Haydi Galatasaray!' notunu düştü.

Söz konusu derbide sarı - kırmızılıların iki golünü de Icardi kaydetmişti.

Öte yandan paylaşımına aslan ve sarı - kırmızılı kalp emojileri ekleyen Icardi'nin bu paylaşımı taraftarlardan çok fazla ilgi gördü.

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#Mauro Icardi#Beşiktaş#Galatasaray

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