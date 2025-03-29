Mauro Icardi'den derbi mesajı: 'Haydi Galatasaray!'

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Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, bu akşam oynanacak olan Beşiktaş derbisi ile ilgili bir paylaşımda bulundu.
Arjantinli yıldız, geçen sezon Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ettikleri maçtan bir fotoğraf paylaşarak 'Derbi akşamı. Haydi Galatasaray!' notunu düştü.
Söz konusu derbide sarı - kırmızılıların iki golünü de Icardi kaydetmişti.
Öte yandan paylaşımına aslan ve sarı - kırmızılı kalp emojileri ekleyen Icardi'nin bu paylaşımı taraftarlardan çok fazla ilgi gördü.
Mauro Icardi'nin paylaşımı:— Spor Arena (@sporarena) March 29, 2025
'Derbi akşamı. Haydi Galatasaray!' pic.twitter.com/YYeb8oZX4Z