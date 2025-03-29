Mauro Icardi'den derbi mesajı: 'Haydi Galatasaray!'

Haberin Devamı

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, bu akşam oynanacak olan Beşiktaş derbisi ile ilgili bir paylaşımda bulundu.

Arjantinli yıldız, geçen sezon Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ettikleri maçtan bir fotoğraf paylaşarak 'Derbi akşamı. Haydi Galatasaray!' notunu düştü.

Söz konusu derbide sarı - kırmızılıların iki golünü de Icardi kaydetmişti.

Öte yandan paylaşımına aslan ve sarı - kırmızılı kalp emojileri ekleyen Icardi'nin bu paylaşımı taraftarlardan çok fazla ilgi gördü.