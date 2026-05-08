Mauro Icardi yarın son kez Rams Park'ta!

Lider Galatasaray’ın, Süper Lig’deki 26. şampiyonluğunu ilan etme hedefiyle çıkacağı Antalyaspor maçı aynı zamanda tarihi bir vedaya sahne olacak.

Dört sezondur sarı kırmızılı formayı giyen ve bu süreçte kazanılan başarılarda büyük payı olan Mauro İcardi, RAMS Park’ta son kez Galatasaray taraftarının karşısına çıkacak. Taraftarların kendisine adadığı, RAMS Park’ta attığı her golden sonra stat hoparlörlerinden çalınan ‘Aşkın Olayım’ şarkısı son kez çalınacak.

BAŞKAN ÖZBEK KALMASINI İSTİYOR AMA...

Galatasaray'da özellikle başkan Dursun Özbek’in gelecek sezon da kalmasını istediği İcardi ile bugüne kadar yapılan sözleşme yenileme görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı. Sarı kırmızılı yönetim halen yılda net 10 milyon Euro alan Arjantinli futbolcunun ücretini 5 milyon Euro seviyesine indirmek için büyük çaba sarf etse de herhangi bir ilerleme kaydedemedi. İcardi’nin, yıllık ücretinde indirime gitmeyi kabul ettiği ancak 5 milyon Euro’luk teklifi geri çevirdiği belirtildi.

ÇOK SAYIDA KULÜBÜN TRANSFER LİSTESİNDE

Gelinen noktada Mauro İcardi’nin gelecek sezon Galatasaray’da kalmasına son derece düşük bir olasılık gözüyle bakılıyor. 33 yaşındaki futbolcunun bu tutumunda, Avrupa ve Güney Amerika kulüplerinden teklifler gelmesi önemli rol oynuyor. Arjantin medyasından TYC Sports, geçtiğimiz günlerde yayımladığı haberde, İtalya’dan Milan, Napoli, Juventus ve Arjantin’den River Plate takımlarının ilgilendiği İcardi ile Süper Lig’in yeni kulübü Amedspor’un da talip olduğunu iddia etmişti.