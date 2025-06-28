Mauro Icardi - Wanda Nara gerilimi sürüyor! Icardi kızlarını almaya gitti, tam 10 saat bekledi!

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Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, yeni sezon öncesi kampa katılmaya hazırlanırken bir yandan da eski eşi Wanda Nara ile olan davası ile uğraşıyor.

Olaylı boşanmalarının ardından problemleri süren Icardi - Wanda ikilisi gündem olmaya devam ediyor. Mauro Icardi, mahkeme kararının ardından kızlarını almak için Wanda Nara'nın evine gitti ancak kapıda kaldı. Icardi tam 10 saat bekledi.

ICARDI KIZLARINI ALMAYA GİTTİ

Mahkeme kararıyla kızlarını annesi Wanda Nara'dan alıp bir hafta birlikte yaşama hakkına sahip olan Mauro Icardi, dün akşam Wanda'nın evine giderek kızlarını almak için bekledi. Arjantinli ise kızlarını vermemekte ısrar etti.

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MAHKEME CHINA SUAREZ'E DE İZİN VERDİ

Yerel medyada yer alan haberlere göre, Icardi’nin çocuklarını yedi gün boyunca yanında bulundurmasına ve bu süreçte oyuncu China Suarez’le vakit geçirmesine de yasal olarak izin çıktı.

BAKANLIK ÇALIŞANINI DA GÖNDERDİ

Bunun üzerine bir bakanlık çalışanı eve çıkarak kızları almak istedi. Wanda ise kızların gitmek istemediğini söyleyerek çalışanı geri gönderdi.

POLİS GELDİ, ICARDI TAM 10 SAAT BEKLEDİ

Wanda Nara'nın mahkeme kararına rağmen çocukları Icardi'ye vermemesi üzerine eve polis geldi. Wanda yine kapıyı açmadı, Icardi tam 10 saat beklemek zorunda kaldı.

ICARDI KIZLARINI ALIP GİTTİ

Uzun süren bekleyişin ardından Arjantinli golcü kızlarını alarak Wanda'nın evinden uzaklaştı. Yaşanan tüm anlar Arjantin'de canlı olarak yayınlandı.

BİR VATANDAŞ NÖBET TUTTU

Bu olayın ardından çocuklarından ayrı kalmak zorunda olan Arjantinli bir adam elinde, 'Çocuklar rehin olmasın' yazılı bir kartonla Wanda Nara'nın evinin önünde nöbet tuttu.