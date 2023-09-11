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Mauro Icardı, UEFA'ya konuştu: Galatasaray'da efsane olmak istiyorum

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#Galatasaray#Mauro Icardi#Molde
Mauro Icardı, UEFAya konuştu: Galatasarayda efsane olmak istiyorum
Oluşturulma Tarihi: Eylül 11, 2023 14:27

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, UCL Magazine'e açıklamalarda bulundu. Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Molde'ye attığı golün kendisi için çok değerli olduğunu söyleyen Arjantinli futbolcu, Galatasaray'da efsane olmak istediğini ifade etti.

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Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi, UEFA tarafından hazırlanan UCL Magazine'e konuştu. Arjantinli futbolcunun açıklamaları şu şekilde:

Bazı oyuncuların özel yetenekleri vardır, benimki ise gol atmak. Molde'ye attığım gol benim için önemliydi çünkü kariyerimdeki 200. golümdü. Şampiyonlar Ligi'nde gol atmak harika. Güzelliği ve önemi nedeniyle bu golü asla unutmayacağım. O anda hareketlenmemi sağlayan şey nereye gideceğimi gösteren içgüdüydü. Havadan gelen topun nereye düşeceğini sadece tahmin ettim. Savunmalar için bu toplar her zaman tehlikelidir. Savunma da kaleci de o vuruşu beklemiyordu. Tekrar izlediğinizde olağanüstü bir gol olduğunu görüyorsunuz.

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"ÖNEMLİ TECRÜBELER EDİNDİM"

Inter'deki dönemim iyi bir tecrübeydi. Takımın kaptanıydım ve neredeyse her yıl 20 gol barajını aştım. Paris'teki dönemim iyidi ama sonlara doğru bozulmaya başladı. Önemli tecrübeler edindim. Takım için kritik olmadığım dönemlerde başka şeyler keşfettim. Farklı antrenman metodları ve gelişme yolları buldum. Paris bu açıdan yardımcı oldu.

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"ÇOK İYİ HİSSETTİĞİM BİR KULÜBE GELDİM"

Ben Galatasaray'a gelip her zaman yaptığım şeyi tekrar kanıtlama fırsatı buldum. Kendime yeni amaçlar ediniyorum. Açıkçası ilk andan beri çok iyi hissettiğim bir kulübe geldim. Arjantin'de futbolla yatıp futbolla kalkarız. Burada da benim dikkatimi çeken en büyük şey taraftarın tutkusu oldu. Bazıları, eğer Türkiye'deyseniz Avrupa'nın elit seviyesinde oynamadığınızı ve saldığınızı düşünüyor. Ben ise tam aksine Türkiye'de rekabetçi olup çok önemli başarılar kazanmak istiyorum.

"EFSANE OLMAK İSTİYORUM"

Ben futbola başladığımdan beri; kişiliğim, karizmam ve karakterim hiç değişmedi. Ben buyum. Galatasaray'da futbola son derece tutkun taraftarlar olduğunu gördüm ve onlarla gerçekten çok iyi bir bağ kurduk. Galatasaray'da efsane olmak istiyorum.

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#Galatasaray#Mauro Icardi#Molde

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