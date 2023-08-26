Mauro Icardi şimdiden Galatasaray'daki iki yıllık maaşını çıkardı!

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PSG’den bonservisi 10 milyon Euro’ya alınan Galatasaray’ın yıldız golcüsü Mauro İcardi attığı goller ve performansı ile sarı kırmızılıları Şampiyonlar Ligi’ne taşıyor. 10 milyon Euro’luk ücretinin 6 milyon Euro’sunu G.Saray’ın 4’ünü ise sponsorların karşılayacağı İcardi, oyunu, golleri ve asistleri ile şimdiden 2 sezonluk parasını amorti etti.

GÜVENİ BOŞA ÇIKARMADI

Galatasaray’ın 3-2’lik galibiyeti ile sona eren Norveç’teki ilk maçta İcardi 1 gol, 1 asistle Şampiyonlar Ligi kapısını ardına kadar açtı. Cimbom gruplara katılmayı başarırsa grup maçlarına çıkmadan yaklaşık 25 milyon Euro’yu kasasına koyacak.

Sarı kırmızılı kulüp, Şampiyonlar Ligi’ne giriş parası olarak UEFA’dan 15.7 milyon Euro alacak. Ayrıca katsayı geliri olarak 9 milyon 100 bin Euro kazanacak. Yani Galatasarayaray, salı günü Molde karşısında turu getirecek sonucu alırsa Şampiyonlar Ligi’nde sahaya çıkmadan 24 milyon 740 bin Euro kazanacak.

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Galatasaray’ın bu gelire çok yakın olmasını sağlayan İcardi de şimdiden doğru bir transfer tercihi olduğunu net şekilde ortaya koymuş oldu.