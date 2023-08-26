×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Mauro Icardi şimdiden Galatasaray'daki iki yıllık maaşını çıkardı!

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Icardi#Şampiyonlar Ligi
Mauro Icardi şimdiden Galatasaraydaki iki yıllık maaşını çıkardı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 26, 2023 07:00

Galatasaray ile yıllık 10 milyon Euro’ya anlaşan Icardi’nin ücretinin 6 milyonunu kulüp, 4 milyonunu ise sponsorlar karşılıyor. Şampiyonlar Ligi'ne kalırsa 25 milyon Euro’yu garantileyecek olan Sarı-kırmızılı takım, yıldız oyuncunun da parasını çıkarmış olacak

Haberin Devamı

PSG’den bonservisi 10 milyon Euro’ya alınan Galatasaray’ın yıldız golcüsü Mauro İcardi attığı goller ve performansı ile sarı kırmızılıları Şampiyonlar Ligi’ne taşıyor. 10 milyon Euro’luk ücretinin 6 milyon Euro’sunu G.Saray’ın 4’ünü ise sponsorların karşılayacağı İcardi, oyunu, golleri ve asistleri ile şimdiden 2 sezonluk parasını amorti etti.

Gözden KaçmasınTuzlaspor - Eyüpspor maçı bilet fiyatı bu kez 21 bin TL 50 bin TLlik tarife olay olmuştu...Tuzlaspor - Eyüpspor maçı bilet fiyatı bu kez 21 bin TL! 50 bin TL'lik tarife olay olmuştu...Haberi görüntüle

GÜVENİ BOŞA ÇIKARMADI

Galatasaray’ın 3-2’lik galibiyeti ile sona eren Norveç’teki ilk maçta İcardi 1 gol, 1 asistle Şampiyonlar Ligi kapısını ardına kadar açtı. Cimbom gruplara katılmayı başarırsa grup maçlarına çıkmadan yaklaşık 25 milyon Euro’yu kasasına koyacak.

Sarı kırmızılı kulüp, Şampiyonlar Ligi’ne giriş parası olarak UEFA’dan 15.7 milyon Euro alacak. Ayrıca katsayı geliri olarak 9 milyon 100 bin Euro kazanacak. Yani Galatasarayaray, salı günü Molde karşısında turu getirecek sonucu alırsa Şampiyonlar Ligi’nde sahaya çıkmadan 24 milyon 740 bin Euro kazanacak.

Haberin Devamı

Galatasaray’ın bu gelire çok yakın olmasını sağlayan İcardi de şimdiden doğru bir transfer tercihi olduğunu net şekilde ortaya koymuş oldu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Icardi#Şampiyonlar Ligi

BAKMADAN GEÇME!