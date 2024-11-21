Mauro Icardi saçlarını eski rengine boyattı, Wanda Nara'ya gönderme yaptı...

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Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi ile boşanma aşamasında olduğu eşi Wanda Nara arasındaki gerilim bitmek bilmiyor.

Son olarak geçtiğimiz gün Wanda Nara'yı sosyal medya hesabından paylaşan Icardi, 'Avukatlarım beni engellese de hakkımda söylenen onca saçmalıktan sonra kendimi kamuoyuna savunmak adına bunu söylemek istiyorum. 2 saat boyunca evimde beni taciz etti. Buna ne ad veriyoruz, ne başlık koyuyoruz?' ifadelerini kullanmıştı.

Mauro Icardi ayrıca o anları hikayesinde de paylaştı.

Bir süredir Arjantin'de rapçi L-Gante ile samimi görüntüler veren ve birliktelik yaşayan Wanda Nara ile arasında gerginlik bulunan Icardi bu kez de sosyal medyadan bir göndermede bulundu.

SAÇLARINI BOYATTI, GÖNDERME YAPTI

Arjantinli yıldız saçlarını yeniden sarı renge boyattı. Bu anları sosyal medya hesabından paylaşan Icardi, 'Sen değişmezsen hiçbir şey değişmez' notuyla göndermede bulundu.

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🖌️ Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, 'Sen değişmezsen hiçbir şey değişmez' notuyla saçlarını sarıya boyattı. pic.twitter.com/BmjogzVsZS — Spor Arena (@sporarena) November 21, 2024

OKAN BURUK DA KONUŞMUŞTU

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, eşi Wanda Nara ile boşanma aşamasında olan Mauro Icardi hakkında TRT Spor'a konuşmuştu.

Icardi'nin Wanda Nara ile yaşadığı sorunların kariyerini etkilediğini söyleyen Okan Buruk, "Icardi'nin kariyerinde bu var. Her şeye saygı duyuyorum, evliliğine eşine... Icardi'nin eşiyle yaşadığı problemler olmasa şu anda bambaşka olurdu. Belki de Arjantin Milli Takım santrforuydu. Icardi bu yüzden belki de birçok şeyi hayatında kaybetti. Çok iyi aile babası. Ailesini seviyor, çocuklarını seviyor. Kalbi çok iyi, insanları, çocukları çok seven biri. Ailesini hep korumak istedi. Biz de ona hep yardımcı olduk. En önemli şey hayatta, aile. Futbol onun önüne geçemez, bir maç da geçemez. Oyuncu mutlu değilse sahada performans alamazsınız. Ona hep yardımcı olduk. En önemli şey hayatta, aile. Futbol onun önüne geçemez, bir maç da geçemez. Oyuncu mutlu değilse sahada performans alamazsınız. Ona hep destek olmaya çalıştım. Şimdi bakalım, en hızlı şekilde döner." ifadelerini kullanmıştı