Mauro Icardi paylaştı Wanda Nara küplere bindi!

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Galatasaray'ın Tottenham ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi maçının son anlarında çapraz bağları kopan Mauro Icardi'nin sezonu kapattığı öğrenilmişti. Kısa süre içinde ameliyat edilecek olan yıldız futbolcu, tedavisinin devam ettiği Arjantin'de sosyal yaşamından ödün vermiyor.

Icardi, sakatlığının yanı sıra özel hayatındaki gelişmelerle de gündemi meşgul etmeye devam edior.

Arjantinli yıldızın eşi ve aynı zamanda menajeri olan Wanda Nara, kısa süre önce Mauro Icardi ile ayrıldıklarını açıklamış ve rapçi L-Gante ile aşk yaşadıklarını duyurmuştu.

L-Gante ile samimi görüntüler veren ve rapçinin sahnesine dahi çıkan Nara, geçtiğimiz günlerde Icardi'nin evine gitmişti.

Hatta Mauro Icardi, Wanda Nara'nın evdeki tüm hareketlerini kayıt altına almış ve avukatıyla sürekli iletişim halinde olarak olası bir mahkeme ve davadan kendisini kurtarmak istemişti.

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"2 SAAT BOYUNCA BENİ TACİZ ETTİ"

Golcü oyuncu yaptığı paylaşımda Wanda Nara'nın görüntülerine de yer vererek, "Avukatlarım beni engellese de hakkımda söylenen onca saçmalıktan sonra kendimi kamuoyuna savunmak adına bunu söylemek istiyorum. 2 saat boyunca evimde beni taciz etti. Buna ne ad veriyoruz, ne başlık koyuyoruz?" ifadelerini kullanmıştı.

Wanda Nara ise Icardi'ye yanıt verdiği paylaşımında, "Avukatlarımla haber göndererek, kendi rızamla verdiğim eve, kıyafetlerimi almaya geldim. Tek başıma gelmemiştim." demişti.

ICARDI PAYLAŞTI, WANDA NARA KÖPÜRDÜ

Sonrasında geçtiğimiz akşam Arjantin'de Greeicy Rendon'un sahnesini yerinde izlemeye giden Mauro Icardi, ünlü oyuncu ve şarkıcıyla fotoğraf çektirdi. Rendon da Icardi'nin paylaşımını alıntıladı ve kendi hesabından paylaştı.

Arjantin basınında çıkan haberlere göre Icardi ile Rendon, sahne sonrası bir süre boyunca samimi bir şekilde sohbet etti.

Bu durumu öğrenen Wanda Nara'nın ise adeta küplere bindiği ve Mauro Icardi'yi defalarca aradığı yazıldı. Icardi'nin ise Nara ile herhangi bir iletişime geçmek istemediği için arama ve mesajlarına geri dönmediği kaydedildi.

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DURSUN ÖZBEK: 'MART AYINDA BEKLİYORUM'

Öte yandan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Mauro Icardi için dün yaptığı konuşmasında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Icardi, bizim için çok önemli bir futbolcu. Katkısını herkes biliyor. Ayrıca bir Galatasaraylı olarak belli bir jenerasyonu Galatasaraylı yapmıştır. Sempatisi ve futboldaki başarısıyla çocukları Galatasaraylı yapmıştır. Bizim için çok önemli. Talihsiz bir sakatlık yaşadı. Bir ameliyat olacak. En kısa sürede geri dönmesini diliyoruz. Galatasaray'ı çok seviyor. Oyunundan, arkadaşlarıyla diyaloğundan bunu görmek mümkün. Galatasaray'ı bu kadar seven futbolcuya yönetim olarak da gereken ilgiyi gösteriyoruz. İnsani olarak yaşadığımız diyaloglar bunu normalin üzerine taşıyor. İlk aşamada yanına gittim, üzülmemesini, Galatasaray'ın onun yanında olduğunu, Mart ayında onu takımda beklediğimi söyledim. Sarıldık. Ben onun babası yaşındayım, o sevgiyi ve şeftaki en kötü zamanında da gösterdim. Sahalara çabuk dönmesini bekliyoruz."