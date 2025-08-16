Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Fatih Karagümrük'ü 3-0 mağlup eden Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz ve Mauro Icardi maçın ardından açıklamalarda bulundu.

BARIŞ ALPER: "HER ŞEY GALATASARAY'IN BAŞARISI İÇİN"

"Kazandığımız için mutluyuz. Taraftarımızı özlemişiz. Çok güzel bir ambiyans vardı. Onlar bizim itici gücümüz. Bugün gol attım ama bireysel hedefimiz geride, önceliğimiz takım hedefi. Tabii ki mutluyuz. Daha iyi olacağız, bunun için çalışıyoruz. Hocamız bizi çok iyi çalıştırıyor. Ondan çok şey öğreniyoruz. Mutluyuz.

Biz takım için oynuyoruz, bireysel olarak bir yere kadar gidemezsiniz. Her şey Galatasaray'ın başarısı için. Mutluyuz, böyle devam edeceğiz.

Bazen duyguları kontrol edemiyorsunuz. Nabız yükseliyor. O anda içimden öyle geldi."

LUCAS TORREIRA: 'ICARDI BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR FİGÜR"

"Ligde her maçı kazanmak istiyoruz. Zor maçlar oynuyoruz. Kendimizi geliştirmemiz lazım. Sezon öncesi çok iyi çalıştığımızı düşünüyorum. Bu maçta zorlandığımız anlar oldu. İyi bir rakibe karşı oynadık. Daha sonra 10 kişi oldukları için maçı koparmayı bildik. Çalışmaya devam etmeliyiz. Kazandığımız için çok mutluyuz."

"Mauro Icardi'nin geri dönmesi ve gol için kendisine teşekkür etmesi?"

"Mauro'nun mutluluğu; Galatasaray'ın, bizim, taraftarın mutluluğu. Önemli bir kayıptı. Bizim için çok önemli bir figür. Zor bir dönem yaşadı, ona vermek istedim. Çok mutluyuz geri döndüğü için. Bu sezon nicelerinin ilki olsun diyorum"

MAURO ICARDI: MUTLULUKTAN UÇUYORUM

"Çok mutluyum. Ciddi bir sakatlık yaşadım ve uzun süre uzak kaldım. Çok çalıştım. Herkese teşekkür ederim. Artık yavaş yavaş geri dönüyorum. Mutluluktan uçuyorum şu anda. Geldiğimden bu yana takıma yardımcı olmaya çalışıyorum. Şampiyonluklar ve kupalar kazandık. Bugün de bunun başladığını düşünüyorum. Kazanma mentalitesini devam ettirmeliyiz. Gol attığım için çok mutluyum. Lucas'a da topu bana bıraktığı için teşekkür ederim.

Çok mutluyum bu kulübü temsil ettiğim için, gururla bu bandı taşıyorum. Nando'dan devralmak da özel bir şey benim için. Kendisi burada bir efsane. Dışarıda da arkadaşım olan birisi. Ondan aldığım için de ayrı bir gurur duyuyorum. Üzerinde kızlarımın ve sevgilimin isimleri yazılı. Hepimiz için çok özel bir gün oldu.

Bu sevgi gösterisi büyük bir onur. Hala şaşırtıyor. Sahanın içinde olanın ötesinde ülkenin her yerindeki sevgi bana çok gurur veriyor. Gollerimle onların bana gösterdiği sevgiden dolayı çok gurur duyuyorum. Her seferinde şaşırıyorum ve mutlu oluyorum. Onları da mutlu etmek gerekiyor."