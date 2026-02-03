Mauro Icardi & Juventus iddialarına son noktayı Spalletti koydu!

×
Oluşturulma Tarihi: Şubat 03, 2026 07:00

İtalyan çalıştırıcı Luciano Spalletti, Galatasaraylı yıldız için “İcardi hakkında sadece olumlu şeyler söyleyebilirim ama bu onu transfer edeceğimiz anlamına gelmiyor” dedi.

Juventus'un gündeminde olduğu öne sürülen Galatasaray’ın yıldız golcüsü Mauro İcardi ile ilgili iddialara İtalyan ekibinin en yetkili isminden yalanlama geldi.

Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti, Parma maçı sonrası Arjantinli futbolcu ile ilgili transfer iddialarına şu yanıtı verdi:

“İcardi hakkında sadece olumlu şeyler söyleyebilirim ama bu onu transfer edeceğimiz anlamına gelmiyor. İyi bir çocuk ve harika bir forvet. Ama biz İcardi’yi istemiyoruz.”

FLUMiNENSE’YE PAHALI GELDi

Bu arada Fluminense’nin santrfor arayışları sürerken, Brezilyaı ekibi gündemine aldığı İcardi’den kısa sürede vazgeçti. Brezilya basınından UOL’un haberine göre golcü yıldız bu ülkede forma giymeye sıcak baksa da kurulan ilk temaslarda talep edilen rakamlar Fluminense’yi geri adım atmaya itti. Haberde Mauro İcardi’nin yıllık maaş beklentisinin 9 milyon Euro’nun üzerinde olduğu ve bu rakamın, kulübün ekonomik gücünün oldukça üzerinde olduğu ifade edildi.

