Mauro Icardi itirafı! Galatasaray'da yaşananları açıkladı

Galatasaray ile Haziran 2026'da sözleşmesi sona erecek Mauro Icardi'nin geleceği netlik kazanmazken, konuya dair Arjantinli gazeteci Juan Etchegoyen konuştu.

Etchegoyen, Icardi'nin sarı kırmızılılardaki geleceğinden, kulüp yönetimi ile ilgili son durumuna dair her şeyi anlattı.

Juan Etchegoyen'in Mitre Live adlı programda Icardi'ye dair yaptığı açıklama şu şekilde oldu:

"Geçtiğimiz yıl da bahsettiğim, bugün teyitli olarak verebileceğim çok önemli bir bilgiyi paylaşmak istiyorum. Mauro Icardi, kariyerine Galatasaray'da devam etmeyecek.

Kaynaklarım bana, Mauro'nun sahalara döndüğünden beri sergilediği performansın ikna edici olmaması nedeniyle sözleşmesinin yenilenmeyeceğini ve şu anda iyi bir teklif gelmesi halinde dahi kulübünün onu satabileceğini söyledi.

Eğer şimdi teklif gelmezse, Haziran ayında serbest kalacak çünkü kulüp, sözleşmesini yenilemeyi düşünmüyor. 10 milyon Euro maaş alıyor ve indirimli teklif dahi yapmayacaklar.

KULÜP YÖNETİMİYLE İYİ İLİŞKİSİ YOK

Icardi'nin kulüp yönetimiyle ilişkisi iyi değil. Türk kulübü, onun sözleşmesini yenilemeyerek onu adeta futboldan uzaklaştırıyor.

Hatta bir yöneticinin, Icardi'nin koşmadığına dair söylentileri bile sızdı. Böyle bir söylemin sızdırılması skandal olmalı."