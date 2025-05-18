Icardi'den Okan Buruk ve şampiyonluk paylaşımı! Galatasaray'da kutlamalara geldi

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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Kayserispor'u konuk ediyor. Sarı kırmızılılar karşılaşmadan puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

ICARDI, İSTANBUL'DA!

Galatasaray'da forma giyen ve sakatlığı sebebiyle uzun süredir sahalardan uzak kalan Mauro Icardi, sarı kırmızılı ekibin Kayserispor ile yapacağı maçı izlemek için İstanbul'a geldi.

ÖZEL UÇAKLA GELDİ

Ülkesi Arjantin'de olan Icardi, nişanlısı ve çocuklar ile birlikte özel uçakla İstanbul'a geldi. Nişanlısı China Suarez, sosyal medya hesabından "Günaydın İstanbul" yazılı paylaşım yaptı.

ICARDI'DEN ART ARDA PAYLAŞIMLAR!

Mauro Icardi, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Önce "Günaydın İstanbul" dedi, daha sonra "İstanbul'da mayıs...?" yazılı bir hikaye paylaştı. Icardi, üst üste 2023 ve 2024 yıllarında aldığı kupaları paylaşarak bir sonraki hikayesine ise "2025?" yazdı.

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OKAN BURUK'U PAYLAŞTI

Arjantinli yıldız, önceki sezonlarda kazanılan şampiyonlukların ardından teknik direktör Okan Buruk ile verdikleri pozu paylaştı. Icardi, 2025 için ise soru işareti bıraktı.