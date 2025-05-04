Mauro Icardi için olay transfer iddiası! Galatasaray’dan ayrılmak istiyor ve yeni kulübüyle görüşmelere başladı

Haberin Devamı

Galatasaray bir yandan 25. Şampiyonluğuna çok yaklaşırken, diğer yandan da Mauro Icardi kriziyle yakından ilgileniyor.

Çalkantılı aşk yaşantısı, Arjantin’deki en medyatik isimlerden biri olması ve sürekli çeşitli yayın organlarında özel hayatıyla gündeme gelen Icardi, sarı kırmızılı kulüp yönetimini huzursuz etmişti.

WANDA NARA’DAN AYRILDI

Icardi ve Wanda Nara birlikteliği, kısa bir süre önce biterken, Arjantin basınından yansıyan bilgiler ışığında, ayrılık sonrası polemiklerin daha da alevlendiği ifade ediliyor.

Icardi, kızlarının velayetini almak istiyor ancak Wanda Nara vermek istemiyor. Icardi, yeni sevgilisi China Suarez’i hayatına dahil etmek istiyor ancak China Suarez, İstanbul’da yaşamak istemiyor.

Haberin Devamı

ICARDI KARARINI NEREDEYSE VERDİ

Yıldız golcü yaşadıkları bu macera sonrasında yeni bir karar aldı. Arjantin basınından yansıyan bilgilere göre golcü futbolcu, kariyerine İstanbul’da devam etmeyecek.

GÖRÜŞMELERE BAŞLADI

İddiaya göre Mauro Icardi, Brezilya kulüpleriyle transfer görüşmelerine başladı bile.

AİLESİNE YAKIN OLMAK İSTİYOR

Icardi’nin bu kararının en büyük nedeninin, hem kendi ailesi, hem kızları, hem de China Suarez olduğu iddia ediliyor. Arjantinli golcü, hayatının devamında ailesine yakın olmak istiyor.

RIVER PLATE İDDİASI

Arjantin basını, Icardi’nin olası Latin Amerika’ya dönüşünün River Plate ile de olabileceğini ifade etse de şu anda bu görüşmenin somut bir dayanağı olmadığı aktarıldı.