Futbol Haberleri

Mauro Icardi için Milan iddiası!

Oluşturulma Tarihi: Aralık 12, 2025 07:00

Osimhen’in gelişiyle aldığı süreler azalan Arjantinli yıldızın İtalyan devine transfer olabileceği ifade edildi.

Galatasaray'da bu sezon az süre alan Mauro İcardi’nin takımdan ayrılacağı yönündeki iddiaların ardı arkası kesilmiyor.

Arjantinli yıldız önceki gün sosyal medya hesabından “Sözleşmem Haziran 2026’da bitiyor. Merak etmeyin; sözleşmem bittiğinde başım dik bir şekilde giderim. Ve varsayımsal olarak daha önce gidersem, bu sadece ve tamamen benim kararım olur, başkasının değil” derken bu kez İtalya’dan bir iddia geldi.

BU SEZON 7 GOLÜ VAR

Fabrizio Romano’nun YouTube kanalına konuk olan gazeteci Matteo Moretto, Mauro Icardi’nin Milan’a yeniden önerildiğini öne sürdü. Moretto ayrıca “Icardi, 2024 yazında Milan tarafından aranmıştı. Bugün için çok zor bir hedef, listede ilk sıralarda değil ama Milan’a teklif edildi. Tamamen ihtimal dışı değil, %2-3 bir şans tanıyorum” değerlendirmesinde bulundu. Galatasaray’da bu sezon 20 maçta süre bulan 32 yaşındaki futbolcu, 7 kez gol sevinci yaşadı.

