Mauro Icardi için Galatasaray’dan olay karar! Sözleşmesi feshedilebilir

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Galatasaray’da geçen rüya gibi yılların adından 2024-25 sezonunda sakatlanan ve sezonu kapatan Icardi’ye dair yeni gelişmeler yolda.

Arjantinli golcünün özellikle aşk hayatıyla sıkça gündeme gelmesi, sakatlığı nedeniyle Arjantinde bulunması sarı kırmızılı yönetimde rahatsızlığa neden oldu.

Galatasaraylı yönetici İbrahim Hatipoğlu, daha önce yaptığı açıklamada Icardi’ye ilişkin, "Süreç, Yener İnce hocamızın kontrolünde devam ediyor. Şu anda Arjantin'de evinde rehabilitasyon dönemini tamamlamaya çalışıyor. İlk fırsatta buraya dönecek, bizlerle birlikte olacak.” İfadesini kullanmıştı.





ARJANTİN’DE DURUMLAR KARIŞIK

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Mauro Icardi, Wanda Nara ile boşanmalarının ardından kızlarının velayeti konusunda problem yaşıyor. Icardi, kızlarına yeni sevgilisi China Suarez’i tanıtırken, Wanda Nara da kızlarının China ile yakın ilişki kurmasını istemiyor.

Bir süre önce Icardi’nin kızlarını aldığı sırada çıkan görüntüler, Arjantin’de gündem olurken Galatasaraylı idareciler de süreci yakından takip ediyor.





SÖZLEŞMESİ FESHEDİLEBİLİR

Arjantinli gazeteci Juan Etchegoyen’in haberine göre Galatasaray, Icardi’nin disiplinsiz hayatından adeta bıkmış durumda.





Etchegoyen, konuya ilişkin yaptığı açıklamda şu ifadelere yer verdi;

“Türkler Icardi'nin davranışlarından bıktı. Her şey yoluna girecek gibi görünüyordu, ancak yavaş yavaş Türk kulübünün yöneticileri yaşananlardan sıkılmaya başladı ve bunu açıkça dile getiriyorlar. Mauro’nun sözleşmesini İstanbul’da feshetmek istiyorlar. Bir toplantı yapıldı ve Mauro’ya, disiplinsiz davranışları nedeniyle bir ultimatom vermeye karar verdiler.





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Bana gelen bilgi, İbrahim Hatipoğlu’nun Icardi’ye çok sinirlendiği ve oyuncuya artık ne yapmak istediğini söylemesi konusunda karar vermesi gerektiğini ifade ettiği yönünde. ‘Daha fazla beklemeyeceğiz, Türkiye’ye gelmeni talep ediyoruz’ dediği söyleniyor.”

Icardi, Galatasaray formasıyla toplamda 87 maça çıkarken 61 gol 22 asist üretmişti.