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Mauro Icardi için flaş itiraf: 'Efsane olabilirdi, hayal kırıklığı oldu'

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#GALATASARAY#Mauro Icardi#Wanda Nara
Mauro Icardi için flaş itiraf: Efsane olabilirdi, hayal kırıklığı oldu
Oluşturulma Tarihi: Aralık 16, 2024 16:25

Arjantin'in futbol efsanelerinden olan Oscar Ruggeri, Mauro Icardi'nin kariyer planlaması ve özel hayatıyla ilgili flaş açıklamalarda bulundu.

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Arjantin Milli Takımı'nın efsane futbolcusu Oscar Ruggeri, Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi'nin kariyeri hakkında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

62 yaşındaki eski futbolcu, Icardi'nin kariyer planlamasının kendisini hayal kırıklığına uğrattığını itiraf etti.

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'HAYAL KIRIKLIĞI'

Ruggeri yaptığı açıklamada, "Söyleyeceğim tek şey onun bir zamanlar Arjantin Milli Takımı'nın 9 numarası olduğuydu. Ama artık değil. Hayal kırıklığı oldu. Dünya şampiyonu olma şansını kaçırdı." ifadelerini kullandı.

'AİLE ÇOK ÖNEMLİ'

Wanda Nara ile yaşadıklarının kariyerini etkilediğini belirten Ruggeri, "Aile çok önemli. Bir futbolcu için eve gittiğinde sakin kalması çok önemli."

SEZONU KAPATMIŞTI

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 4. hafta maçında karşılaştığı Tottenham maçında sakatlanan Mauro Icardi'nin sezonun geri kalanında oynayamayacağı açıklanmıştı.

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Mauro Icardi için flaş itiraf: Efsane olabilirdi, hayal kırıklığı oldu

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#GALATASARAY#Mauro Icardi#Wanda Nara

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