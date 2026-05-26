Mauro Icardi için flaş iddia: Galatasaray indirim istedi, Arjantin devi devreye girdi!

Arjantin devi River Plate, Galatasaray’daki geleceği henüz netlik kazanmayan yıldız golcü Mauro Icardi’yi kadrosuna katmak için harekete geçti.

ARJANTİN DEVİ TALİP OLDU

Arjantinli gazeteci Renzo Pantich’in haberine göre; River Plate Sportif Direktörü Pablo Longoria, sarı-kırmızılı ekiple henüz sözleşme uzatmayan Icardı'nin menajeriyle ilk resmi teması kurdu.

Yapılan görüşmede Longoria’nın, Arjantinli yıldızın transferi için talep edilen finansal şartları ve maaş beklentisini sorduğu belirtildi.

GALATASARAY'DAN YÜZDE 40'LIK İNDİRİM TALEBİ

Galatasaray ile Icardi arasındaki sözleşme çıkmazı ise bu transferin ihtimalini arttırıyor. Sarı-kırmızılıların, 33 yaşındaki golcüye mevcut maaşında %40 oranında bir kesintiye gitmesini öngören yeni bir kontrat paketi sunduğu aktarıldı. Ancak tecrübeli futbolcunun bu düşük maliyetli teklife henüz sıcak bakmadığı ve imzayı atmadığı gelen haberler arasında.

PERFORMANSI

Galatasaray formasıyla efsaneleşen golcü futbolcu, Türkiye kariyerinde çıktığı 134 resmi maçta 77 gol attı ve 25 asist yaptı.

Bu sezon ise 47 maçta sarı-kırmızılı formayı sırtına geçiren Arjantinli, 16 gol - 3 asistlik skor katkısı sağladı.