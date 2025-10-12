Mauro Icardi için çarpıcı itiraf: 'Sorun arka plandaydı!'

Haberin Devamı

Dünyanın önde gelen teknik direktörlerinden Luciano Spalletti, Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

"HAYAL KIRIKLIĞI..."

Trento'da düzenlenen Spor Festivali'nde konuşan Spaletti, Inter'de çalıştığı döneme dair "Inter'de hayal kırıklığına uğradım ve açıkçası üzüldüm. Zor durumlarla bizzat ilgilenmem gerekti." dedi.

"BAŞA ÇIKMAK ZORUNDA KALDIM"

İtalyan devinde saha dışı olaylar yaşadığını vurgulayan 66 yaşındaki teknik direktör, "Inter'de Icardi ile yaşadığım gibi hoş olmayan durumlarla başa çıkmak zorunda kaldım. Icardi, harika bir adam, profesyonel ve ceza sahasında gördüğüm en iyi oyunculardan biri. Sorun arka plandaydı. Mauro'dan çok, onun çevresindekilerden dolayı"

OTOBİYOGRAFİSİNDE DE GEÇİRMİŞTİ

Spaletti, daha önce de yayımlanan otobiyografisinde Arjantinli yıldız ile yaşadığı sorunların arka planında Icardi'nin eski eşi Wanda Nara olduğunu dile getirmişti.