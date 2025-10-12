×
Mauro Icardi için çarpıcı itiraf: 'Sorun arka plandaydı!'

Güncelleme Tarihi:

#Mauro Icardi#Luciano Spalletti#Wanda Nara
Oluşturulma Tarihi: Ekim 12, 2025 20:35

Son olarak İtalya Milli Takımı'nı çalıştıran Luciano Spalletti, Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi hakkında Inter yıllarına dair çarpıcı sözler sarf etti.

Dünyanın önde gelen teknik direktörlerinden Luciano Spalletti, Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

"HAYAL KIRIKLIĞI..."

Trento'da düzenlenen Spor Festivali'nde konuşan Spaletti, Inter'de çalıştığı döneme dair "Inter'de hayal kırıklığına uğradım ve açıkçası üzüldüm. Zor durumlarla bizzat ilgilenmem gerekti." dedi.

"BAŞA ÇIKMAK ZORUNDA KALDIM"

İtalyan devinde saha dışı olaylar yaşadığını vurgulayan 66 yaşındaki teknik direktör, "Inter'de Icardi ile yaşadığım gibi hoş olmayan durumlarla başa çıkmak zorunda kaldım. Icardi, harika bir adam, profesyonel ve ceza sahasında gördüğüm en iyi oyunculardan biri. Sorun arka plandaydı. Mauro'dan çok, onun çevresindekilerden dolayı"

OTOBİYOGRAFİSİNDE DE GEÇİRMİŞTİ

Spaletti, daha önce de yayımlanan otobiyografisinde Arjantinli yıldız ile yaşadığı sorunların arka planında Icardi'nin eski eşi Wanda Nara olduğunu dile getirmişti.

