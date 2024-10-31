Mauro Icardi için Arjantin'den transfer iddiası!

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Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi'ye Arjantin'den talip çıktı.

ESPN'in haberine göre; River Plate, gelecek sezon için yıldız bir forvet transferi yapmak istiyor.

River Plate yönetiminin, teknik direktör Marcelo Gallardo'nun da isteğiyle liste hazırlamaya başladığı belirtildi.

EN BÜYÜK HEDEF ICARDI

Ayrıca River Plate'in en büyük hedefinin Galatasaray'da forma giyen Mauro Icardi olduğu ifade edilirken, Arjantin ekibinin bu transferi bitirmek için şartları zorlamaya hazır olduğu kaydedildi.

Galatasaray'da geçirdiği 2.5 sezonda 2 Süper Lig ve 1 Süper Kupa şampiyonluğu yaşayan Mauro Icardi, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 86 maçta 61 gol 22 asistlik performans gösterdi.