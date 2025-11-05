Mauro Icardi için Arjantin'den flaş iddia: 'Galatasaray yönetimi onu gelecek sezon kadrosunda düşünmüyor, kalması imkansız!'

Haberin Devamı

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, sözleşmesinde son 8 aya girdi.

Ocak ayından itibaren "Bosman Kuralı" gereği Galatasaray'ın izni olmaksızın istediği kulüple görüşme yapma hakkına sahip olan olan 32 yaşındaki tecrübeli futbolcu, görüştüğü kulüplerden biriyle anlaşma sağlaması halinde sezon sonunda bedelsiz olarak takımdan ayrılacak.

Menajerinin geçtiğimiz günlerde yaptığı, "Avrupa’dan ve Avrupa dışından önemli teklifler aldım. Icardi saygıyı hak ediyor" açıklaması sonrasında Arjantinli golcü için ayrılık iddiaları artmış durumda.

İsmi İtalya ve Meksika kulüpleriyle anılan Icardi için flaş bir iddia da ülkesinden geldi.

"GALATASARAY'DA KALMASI İMKANSIZ"

Arjantinli gazeteci Juan Etchegoyen, Radio Mitre'de yaptığı açıklamada, "Bugün çok güvenilir bir kaynakla konuştum ve bana 'Icardi'nin sözleşmesinin mevcut şartlarla yenilenmesi imkansız' dedi. Icardi cephesi Galatasaray'dan yeni sözleşme için teklif almayacak çünkü kulüp yönetimi sergilediği davranışlardan hoşnut değil." ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

"HER ŞEY SAKATLANDIKTAN SONRA BAŞLADI"

Sarı-kırmızılı yönetiminin Icardi'yle birçok konuda ters düştüğünü söyleyen Etchegoyen, "Her şey geçen yıl yaşadığı sakatlıktan sonra başladı. Kulüp Icardi'ye iyileşme sürecini İstanbul'da geçirmesini söyledi ancak o Arjantin'e geldi ve koltuk değnekleriyle gece kulüplerinde görüldü. Her şey orada başladı." dedi.

"MAAŞINDA YARI YARIYA İNDİRİME GİTMESİNİ İSTİYORLAR"

Galatasaray yönetiminin sözleşme yenileme noktasında Mauro Icardi'den maaşında büyük oranda indirime gitmesini beklediğini belirten Etchegoyen, "Galatasaray, Icardi'ye bugün ödediği maaşı ödemeye devam etmek istemiyor. Düşünceleri, Icardi'nin maaşında yarı yarıya indirime gitmesi ancak Icardi buna hiç sıcak bakmıyor." şeklinde konuştu.

"GELECEK SEZON KADROSUNDA DÜŞÜNMÜYORLAR, SÖZLEŞME YENİLEMESİ İMKANSIZ"

Icardi'nin durumunun bugün için Galatasaray yönetiminin önceliği olmadığını söyleyen Etchegoyen, sözlerini şöyle noktaladı:

Haberin Devamı

"Taraftarın Icardi'yi sevdiğini biliyorlar ancak onu gelecek sezon kadrosunda düşünmüyorlar. Icardi'nin durumu kulüp yönetimi için öncelikli değil. Mevcut şartlarda sözleşmesinin yenilenmesi imkansız."

PERFORMANSI

Bu sezon Galatasaray formasıyla 13 maçta 533 dakika şans bulan Icardi, 6 gol kaydetti.

Sarı-kırmızılı formayla bugüne dek toplamda 100 maça çıkan Arjantinli forvet, 67 gol - 22 asist üretti.