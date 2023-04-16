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Mauro Icardi hücum katkısıyla mest etti! Sarı kırmızılı taraftarları sevindirdi

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#Galatasaray#Mauro Icardi#Futbol
Mauro Icardi hücum katkısıyla mest etti Sarı kırmızılı taraftarları sevindirdi
Ali Naci Küçük
Oluşturulma Tarihi: Nisan 16, 2023 07:00

Mauro Icardi, attığı ve attırdığı gollerin yanı sıra hücuma yaptığı katkıyla da izleyenleri mest ediyor. G.Saray’ın 6-0 kazandığı Kayseri maçında 3 gol, 1 asist üreten İcardi, ayrıca 5 anahtar pas verdi ve sadece 1 kez top kaybı yaptı. Arjantinli, maç sonrası sorulan, “Seneye kalacak mısın?” sorusuna verdiği verdiği yanıtla da sarı kırmızılı taraftarları sevindirdi.

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Galatasaray’ın dünyaca ünlü santrforu Mauro İcardi, önceki gün 6-0 kazanılan Kayserispor karşılaşmasında da klasını konuşturup 3 gol, 1 asiste imza attı. Arjantinli futbolcu skor üretmekle kalmadı; 5 anahtar pas verdi ve sadece 1 kez top kaybı yaptı. Bu sezon özellikle büyük maçlarda (Beşiktaş 2 gol, Fenerbahçe 1 gol, 1 asist, Trabzonspor 1 gol, 1 asist) yaptığı skor katkısıyla öne çıkan Arjantinli futbolcu, sarı kırmızılı formayla çıktığı 16 lig karşılaşmasında 12 gol, 7 asiste ulaştı. Ligde toplam 19 gole katkı veren İcardi, hat-trick yaptığı Kayserispor maçının topunu hatıra olarak alırken, takımdaki geleceği konusundaki sözleriyle de taraftarların yüreğine su serpti.

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G.SARAY’DA KALMAK iSTiYOR 

PSG’den bir sezonluğuna kiralık olarak transfer edilen İcardi, “Seneye kalacak mısın?” sorusuna verdiği yanıtta, “Sezon bitince konuşuruz diye anlaşmıştık. Son maçtan sonra başkanla mutlaka konuşma yapılır” diyerek, takımda kalmaya sıcak baktığını ima etti.

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‘ZIPLAYAN BARAJ’LA GELEN GOL

G.Saray, idmanlarda, yüksekliği istenildiği gibi ayarlanabilen teknolojik barajlarla çalışıyor. Kerem’in Kayseri maçında attığı frikik golü de ‘zıplayan baraj’la yaptığı çalışmaların bir ürünü.

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#Galatasaray#Mauro Icardi#Futbol

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