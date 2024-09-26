Mauro Icardi: Golle dönmek çok güzel oldu

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Sakatlık dönüşü PAOK önünde 78. dakikada oyuna girip 90+5’te kapanış golünü atan Mauro İcardi “Bu yola galibiyetle başlamak önemliydi. Sakatlıktan döndüm. Bunu golle taçlandırmış olmam ayrı bir öneme sahip” dedi. Arjantinli yıldız derbi öncesi 2 idmana çıktığını hatırlatırken “Arjantin’den döndükten sonra hemen antrenmanlara katıldım. Takımın yanında olmak önemli. Onlar benim yanımda. Dışarıda bile olsa ben de Galatasaray’ın yanında olmak istedim. Golle dönmek güzel oldu” değerlendirmesini yaptı.

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Victor Osimhen G.Saray’da çıktığı 3. maçta 3. asistini PAOK’a yaptı. Sarı kırmızılılarda ilk golünü dün Avrupa Ligi’nde ağlara göndermeye çok yaklaşsa da Osimhen’in 48. dakikada kornerden gelen topa yaptığı kafa vuruşu rakibe çarpıp kaleye girince gol kendi kalesine olarak Rahman Baba’ya yazıldı.

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Nijeryalı yıldız, PAOK maçı ve performansı için şunları söyledi: “Maalesef tekrardan kendi kalesine atılan bir gol oldu. Hissediyorum, golüm çok yakın. En önemlisi Galatasaray’ın kazanması.” Osimhen, statta gol sonrası çalan ‘Yarim Yarim’ şarkısı için de “İlk golden sonra çalan şarkıyı Lille’de bir Türk arkadaşım (Yusuf Yazıcı) çaldı. Sözlerini anlamadım ama şarkıyı sevdim. Şimdi her attığım golden sonra da ‘Yarim yarim’ şarkısının çalması çok anlamlı olacak.”