Mauro Icardi golle döndü! 300 gün sonra bir ilk

Galatasaray, Süper Lig'in 2. haftasında evinde Fatih Karagümrük'ü 3-0 mağlup ederek lige 2'de 2 ile başladı. Mücadele Galatasaray’ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi ve taraftarlar için de ayrı bir anlam taşıdı.

281 GÜN SONRA OYNADI





Sakatlığını atlatan Mauro Icardi'ye maç boyu sevgi gösterisinde bulunuldu. Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan tecrübeli forvet, 81. dakikada Barış Alper Yılmaz’ın yerine oyuna dahil oldu ve 281 gün sonra ilk maçına çıktı.

KAPTANLIK PAZUBANDINI TAKTI

Aynı zamanda takımdan ayrılan Fernando Muslera’nın ardından Galatasaray’ın yeni kaptanı olan Icardi, oyuna girdiği esnada Abdülkerim Bardakcı, kaptanlık pazubandını kendisine bıraktı.

300 GÜN SONRA AĞLARI SARSTI

Maçın 87. dakikasında Torreira, ceza yayında yaptığı presle topu kaptı ve kaleciyle karşı karşıya kaldı. Torreira’nın pasını sol tarafta boş pozisyondaki Mauro Icardi’ye bırakmasının ardından golcü futbolcu meşin yuvarlağı boş ağlara gönderdi ve oyuna girdikten 6 dakika sonra golünü attı.

Arjantinli oyuncu, 300 gün sonra da golle buluştu. Mauro Icardi, son golünü 2024-2025 sezonunun 9. haftasında Antalyaspor’a karşı atmıştı.

MAÇ SONU 'AŞKIN OLAYIM' ŞARKISI

Arjantinli golcü, maç sonu 3’lüsü çekerek taraftarla beraber galibiyeti kutladı.