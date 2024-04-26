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Mauro Icardi, gol krallığı yarışında zirveye çıktı

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#Galatasaray#Icardi#Dzeko
Mauro Icardi, gol krallığı yarışında zirveye çıktı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 26, 2024 22:46

Galatasaray’ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, Adana Demirspor maçında attığı golle Süper Lig’deki gol sayısını 21’e çıkardı ve yarışta zirveye yerleşti.

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Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Galatasaray deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşırken, sarı-kırmızılıların üçüncü golünü Arjantinli futbolcu Mauro Icardi kaydetti. Maçın 90+1. dakikasında Dries Mertens'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Icardi meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 3-0 oldu.

31 yaşındaki futbolcu bu golle birlikte Süper Lig’deki gol sayısını 21’e çıkardı ve krallık yarışında Fenerbahçe’nin Bosna Hersekli forveti Edin Dzeko’yu geçerek zirveye yerleşti.

Arjantinli futbolcu ayrıca ligde son 6 maçta 7. golünü attı.

Mauro Icardi 11 başladığı müsabakada 90 dakika sahada kaldı.

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#Galatasaray#Icardi#Dzeko

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