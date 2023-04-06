Mauro Icardi gece yarısı patladı! Başakşehir sonrası hakemlere ağır sözler...

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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Galatasaray, Başakşehir'i konuk etti. NEF Stadyumu'ndaki mücadeleyi 3-2 kazanan Başakşehir, Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi.

Konuk ekip, 12. dakikada Szysz ile öne geçerken yanıt 20. dakikada Kaan Ayhan'dan geldi. Başakşehir, 30. dakikada Aleksic ile bir gol daha buldu ve devreye 2-1'lik üstünlükle girdi. Galatasaray, 51. dakikada Icardi ile skoru bir kez daha eşitlese de son sözü 66. dakikada Szysz söyledi.

Bu sonuçla birlikte Başakşehir adını yarı finale yazdırdı ve Ankaragücü'nün rakibi oldu. Galatasaray ise kupaya çeyrek finalde veda etmiş oldu.

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GALATASARAY'IN 2 GOLÜ VAR'A TAKILDI

Sarı-kırmızılıların 5. dakikada Kerem Aktürkoğlu ile bulduğu gol ofsayt, Mertens'in golü ise elle oynama gerekçeleriyle VAR incelemelerinin ardından iptal edildi.

TEPKİLERİN ODAĞINDA ÖZGÜR YANKAYA VAR

Maçın VAR hakemi Özgür Yankaya verdiği kritik kararlarla gecenin kader adamı oldu.

DK.5 GOL iPTAL: İcardi’nin pasında Kerem’in şutu filelerle buluştu. Ancak VAR, İcardi’nin bir önceki pozisyonda ofsayt olduğunu tespit etti.

DK.30 GOLDEN ÖNCE FAUL VAR MI?: Aleksic’in golünden önce Serdar Gürler’in Kaan’a faul yaptığı yönündeki itirazlar sonuçsuz kaldı.

DK.40 GOL iPTAL: Kazımcan’ın soldan ortasında Mertens topu filelere gönderdi. VAR’daki Özgür Yankaya, Mertens’in topa elle dokunduğu uyarısını yapınca gol geçerli sayılmadı.

DAKiKA 45 PENALTI MI?: Ömer Ali’nin ceza alanında topa elle dokunduğu itirazı yapıldı; VAR hakemi Özgür Yankaya’dan ‘Devam’ kararı çıktı.

DAKiKA 55 PENALTI iTiRAZI: G.Saraylılar, İcardi ile hava topuna çıkan Lima’nın, kolu ile topu uzaklaştırdığı itirazında bulundu. VAR incelemesinin ardından oyun devam etti.

OKAN BURUK'TAN HAKEM TEPKİSİ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Ziraat Türkiye Kupası'nda Başakşehir'e 3-2 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

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İŞTE OKAN BURUK'UN SÖZLERİ

İki direk, iki sayılmayan gol, penaltı pozisyonları! Bunlarla ilgili konuşamıyoruz, disipline sevk ediliyoruz. Demokratik ortamda değiliz, özgürce konuşamıyoruz. Herhalde yakında maçla ilgili konuşmaktan da korkacağız.

"OYUNCULARIN KORKULARI VAR"

İnsan üzülüyor, kupayı kazanmak istiyorduk. Artık ana hedefimiz lige yöneleceğiz. Oyuncularım da üzgün, kafalarında çok fazla soru işareti var. Lale Orta ve Hugh Dallas kafamıza takılan maçlarla ilgili konuştu. HAKEM hatalarıyla ilgili düşüncelerimizde haklı olduğumuz ortaya çıktı. Bu maçta da benzer pozisyonlar vardı. Bunlarla ilgili de değerlendirmeler olacaktır. Genel olarak oyuncuların kafasında bu hakem hataları var. Korkuları var

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"LALE ORTA'NIN AÇIKLAMALARI SEVİNDİRDİ"

İnşallah bundan sonra hatalar olmaz! Lehimize hata olduğunda da ilk Galatasaray Kulübü çıktı ve söyledi. Kimseye hata olmasın! Bir hafta hazırlanıyorsunuz ama hazır olmayan biri hakkınızda kararlar veriyor. Ama Lale Orta'nın açıklamaları bizi sevindirdi.

ICARDI SOSYAL MEDYADAN PATLADI

Mücadelede bir gol ve bir asistle yıldızlaşan Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, mücadelenin ardından hakemlere sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Başakşehir'in attığı ikinci golden önce sarı - kırmızılıların tehlikeli hareket nedeniyle yoğun itirazlarda bulunduğu pozisyonu ve Ömer Ali Şahiner'in ceza sahasında topa elle müdahale etmesinin görüntülerini resmi Instagram hesabından paylaşan Icardi, Türkçe ve İspanyolca olarak, "Bir utanç, bir skandal. Yılın soygunu...' ifadelerini kullandı.

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