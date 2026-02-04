Mauro Icardi, Galatasaray tarihine geçti: Hagi'nin rekorunu kırdı!

Haberin Devamı

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. haftasında Galatasaray ile İstanbulspor karşı karşıya geldi.

Seyrantepe'de oynanan müsabakaya sarı-kırmızılılar golle başladı.

GOLÜNÜ ATTI TARİHE GEÇTİ

Galatasaray'ın Arjantinli santrforu Icardi, İstanbulspor'a 5. dakikada attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi.

Arjantinli yıldız, böylece Galatasaray formasıyla 72 gol atan Gheorghe Hagi'nin gol sayısını geçerek Rumen efsanenin rekorunu kırarak kulüp tarihinin en golcü yabancı oyuncusu oldu.

İLK GOLÜNÜ ALANYASPOR'A ATTI

Mauro Icardi, Galatasaray formasıyla ilk golünü Corendon Alanyaspor karşısında kaydetti.

Icardi, 23 Ekim 2022 tarihine oynanan Alanyaspor maçında 22. dakikada fileleri havalandırarak, sarı-kırmızılı takımdaki ilk golünü attı.

İKİNCİ SEZONUNDA GOL KRALI OLDU

Mauro Icardi, 2023-2024 sezonunda Süper Lig'de gol kralı oldu.

Arjantinli yıldız, takımdaki ikinci sezonunda Süper Lig'de çıktığı 34 maçta 25 kez fileleri havalandırarak gol krallığında en üst sırada yer aldı. Söz konusu sezonda Avrupa'daki müsabakalarda 6, TFF Süper Kupa'da da 1 kez rakip ağları sarsan Icardi, tüm kulvarlarda çıktığı 47 maçta toplam 32 gol attı.

TALİHSİZ BİR SAKATLIK YAŞADI

Mauro Icardi, Galatasaray'daki üçüncü sezonunda yaşadığı büyük sakatlık sebebiyle takımdan uzun süre ayrı kaldı.

Geçen sezon 7 Kasım 2024 tarihinde UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında İngiltere ekibi Tottenham ile oynanan karşılaşmada sakatlanan Icardi, sezonun geri kalanında görev alamadı.

Tecrübeli santrfor, 2024-2025 sezonunu 14 maçta attığı 6 golle tamamladı.

SAHALARA GOLLERLE DÖNDÜ

Tottenham maçında yaşadığı sakatlığı atlatan Icardi, bu sezon 11 gol

Sakatlığı nedeniyle uzun süre forma giyemeyen Icardi, bu sezon Süper Lig'in 2. haftasındaki Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçıyla 281 gün sonra sahalara döndü.

Icardi, bu sezon ise çıktığı 30 maçta 11 gol attı.

DERBİLERDE 8 GOL ATTI

Icardi, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı çıktığı derbi maçlarında toplam 8 kez fileleri havalandırdı.Fenerbahçe'ye karşı 7 maça çıkan Arjantinli santrfor, söz konusu karşılaşmalarda rakibinin ağlarını 3 kez sarstı. Beşiktaş'a karşı da 7 maçta görev alan Icardi, bu müsabakalarda toplam 5 gol kaydetti.