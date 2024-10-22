Mauro Icardi, Galatasaray tarihine geçmeye hazırlanıyor!

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Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, sarı-kırmızılı kulübün tarihindeki en golcü yabancı oyuncu olmaya çok yakın.

İspanya'nın dünyaca ünlü kulübü Barcelona'nın altyapısından yetiştikten sonra Sampdoria, Inter ve Paris Saint-Germain formaları giyen Icardi, 2022-2023 sezonu öncesinde Galatasaray'a transfer oldu.

Sarı-kırmızılılara transfer olmadan önce 344 resmi maça çıkan Icardi, 173 kez fileleri havalandırdı. Yıldız santrfor, Inter formasıyla 2014-2015 ve 2017-2018 sezonlarında İtalya Ligi gol krallığı yaşadı.

PSG'de düşüşe geçen kariyerinde yolu Galatasaray ile kesişen Mauro Icardi, sarı-kırmızılı takımda adeta küllerinden yeniden doğdu. Galatasaray'daki ilk sezonunda 24 Süper Lig maçında 22 gol atan Arjantinli santrfor, 2 Türkiye Kupası müsabakasında da 1 kez fileleri havalandırdı.

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İlk sezonundaki performansıyla şampiyonluktaki en büyük paylardan birine sahip olan Icardi, taraftarın da en çok sevgi duyduğu futbolcu haline geldi.

GOL KRALLIĞI YAŞADI

Mauro Icardi, sarı-kırmızılı takımdaki ikinci sezonunda gol kralı oldu.

İlk sezon kiralık olarak forma giyen Icardi, özellikle Arap yarımadasından aldığı yüksek tekliflere rağmen Galatasaray'da kalmayı tercih etti. Sarı-kırmızılı kulüp, 31 yaşındaki oyuncunun bonservisini 10 milyon avro karşılığında PSG'den aldı.

Icardi, ikinci sezonunda uzun süre fedakarlıkta bulunarak sakatlığına rağmen sahaya çıktı. Süper Lig, Türkiye Kupası, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde toplam 47 müsabakada forma giyen Icardi, 32 kez fileleri havalandırdı. Süper Lig'de 34 mücadelede 25 kez gol sevinci yaşayan tecrübeli golcü, sezonu gol kralı olarak tamamladı.

İki sezonda toplam 55 gole ulaşan Icardi, Galatasaray formasıyla en fazla gol atan yabancı oyuncu sıralamasında 51 gollü Bafetimbi Gomis'i geride bırakarak 3. sıraya yerleşti.

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BAROS'U YAKALAMAYA 1 GOL KALDI

Mauro Icardi, 1 kez daha fileleri havalandırması durumunda sarı-kırmızılı formayla en fazla gol atan ikinci yabancı oyuncu olan Milan Baros'u yakalayacak.

İlk 2 sezonunda 55 gol atan Icardi, bu sezona da iyi başladı. Çıktığı 11 resmi müsabakada 5 kez ağları havalandıran yıldız santrfor, sarı-kırmızılı takımdaki toplam gol sayısını 60'a yükseltti.

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Icardi'nin Galatasaray'da resmi maçlarda en fazla gol atan yabancı oyuncu listesinde 61 golle ikinci sırada bulunan Çek santrfor Milan Baros'u yakalamasına 1, geçmesine ise 2 gol kaldı.

HAGI'NİN 72 GOLÜ VAR

Icardi, Baros'u geçmesi durumunda gözünü sarı-kırmızılı kulübün efsanesi Gheorghe Hagi'nin rekoruna dikecek.

Rumen yıldız, 192 müsabakada attığı 72 golle Galatasaray'ın en golcü yabancı oyuncusu konumunda. Yaklaşık 3 maçın 1'inde gol sevinci yaşayan Icardi, sezon bitmeden Hagi'nin rekorunu kırarak zirveye oturmayı hedefleyecek.

GALATASARAY TARİHİNİN EN GOLCÜLERİ ARASINA GİRDİ

Mauro Icardi, 60 golle Galatasaray tarihindeki en golcü 10. futbolcu oldu.

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Kısa sürede kulüp tarihinin unutulmazları arasına giren Icardi, Trenyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Onvo Antalyaspor ağlarına 2 gol birden gönderdi.

Galatasaray formasıyla 60. kez ağları havalandıran 31 yaşındaki yıldız, 59 golü bulunan Selçuk İnan'ı geride bırakarak kulüp tarihinin en golcü futbolcular sıralamasında 10. basamağa yerleşti.

Sarı-kırmızılı ekipteki 2 sezonunda da 20 gol barajını geçen Icardi, benzer performansı sergilemesi halinde bu sezon sonunda ilk 5'e girmeyi zorlayacak.