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Mauro Icardi, eşi Wanda Nara'nın açtığı davanın duruşmasına katılmadı!

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#Icardi#Wanda Nara#Galatasaray
Mauro Icardi, eşi Wanda Naranın açtığı davanın duruşmasına katılmadı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 15, 2024 23:22

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, eşi Wanda Nara'nın açtığı davanın duruşmasına katılmadı.

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Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, eşi Wanda Nara'nın "cinsiyete dayalı şiddet" suçlamasıyla kendisi hakkında açtığı davanın duruşmasına katılmadı.

Arjantin basınına açıklamalarda bulunan Wanda Nara'nın avukatı Ana Rosenfeld, sanal ortamda gerçekleşen duruşmaya Icardi'nin katılmadığını belirtti.

Rosenfeld, Icardi'nin avukatının duruşmanın ertelenmesi talebinin mahkeme tarafından reddedildiğini dile getirerek, "Duruşmada olup bitenler aydınlatıldı. Nara'nın yaşadıkları hiç hoş değildi. Davanın içeriği, magazine alet edilmemesi için gizli tutuluyor." dedi.

Rosenfeld, Icardi'nin Türkiye'de ikamet ettiğini hatırlatarak, "Bu dava ülke dışına taşabilir; Türkçe öğrenmek zorunda kalacağım." ifadesini kullandı.

Nara'nın güçlü bir kadın olduğunu vurgulayan Rosenfeld, şikayetlerinden vazgeçmeyeceklerini belirtti ve konunun evveliyatının yalnızca iki günlük bir mesele olmadığını, aylardır devam eden bir süreç olduğunu ifade etti.

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- "Hepsi Wanda'nın abartması"

Arjantin'de bir televizyon kanalına konuşan Icardi, Nara'nın suçlamalarına yanıt verdi.

Icardi, "Hepsi Wanda'nın abartması. Ben hiçbir şekilde şiddet uygulamadım. Burası benim evim ve benim haklarım var. Her şeyi medyaya taşıyor ve olanları kişisel amaçları için çarpıtıyor. Mesajlarımı sağa sola yaydı ve beni tüm dünyanın önünde aptal durumuna düşürdü; bu da psikolojik şiddettir." ifadelerini kullandı.

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#Icardi#Wanda Nara#Galatasaray

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