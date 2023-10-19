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Mauro Icardi derbileri boş geçmedi! 4 maç 5 gol...

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#Galatasaray#Süper Lig#Mauro Icardi
Mauro Icardi derbileri boş geçmedi 4 maç 5 gol...
Oluşturulma Tarihi: Ekim 19, 2023 10:15

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı oynadığı 4 derbinin tamamında rakip fileleri havalandırırken, toplam 5 defa gol sevinci yaşadı.

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Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, cumartesi günü RAMS Park’ta Beşiktaş ile oynayacak.

Bu önemli müsabakada sarı-kırmızılıların kozu Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi olacak.

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak oynadığı sarı-kırmızılılarda, Fenerbahçe'ye 2, Beşiktaş'a karşı da 2 olmak üzere toplam 4 derbi oynayan Icardi, bu müsabakaların hepsinde gol atma başarısı gösterdi.

30 yaşındaki futbolcu, siyah-beyazlı ağları 3, sarı-lacivertli fileleri de 2 kez sarstı.

Arjantinli futbolcu, bu sezon da takımını sırtlamaya devam ediyor.

Mauro Icardi, Süper Lig’de bu sezon oynadığı 8 karşılaşmada 8 gol sevinci yaşadı.

Icardi bu performansıyla ligde gol krallığında zirvede yer alıyor.

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#Galatasaray#Süper Lig#Mauro Icardi

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