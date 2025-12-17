×
Mauro Icardi cephesinden Fenerbahçe eski yöneticisi Selahattin Baki'ye transfer cevabı

Aralık 17, 2025 16:14

Galatasaraylı Mauro Icardi'nin menajeri Elio Pino, Fenerbahçe'nin eski yöneticilerinden Selahattin Baki'ye yazılı bir açıklama ile cevap verdi.

Galatasaraylı Mauro Icardi'nin menajeri Elio Pino, Fenerbahçeli eski yönetici Selahattin Baki'nin transfer açıklamalarına yanıt verdi.

Pino'nun konuya ilişkin yaptığı açıklama şu şekilde oldu:

"Sayın Selahattin Baki'nin açıklamalarını okudum ve olayları açıklığa kavuşturmak istedim.

İlk temas, Erden Timur ve George Gardi tarafından kuruldu. O dönemde Mauro, Paris Saint-Germain'deki yerini korumak istiyordu.

Bu süreçte Galatasaray, kendisi için son derece cazip bir sportif proje sundu.

Bu sırada Fenerbahçe tarafından da bizimle iletişime geçildi. Ben de kulübün başkanı ve başkan yardımcısı ile şahsen görüştüm.

Bu görüşmeler sonucunda Mauro, Galatasaray'ın projesini tercih etmiştir."

 

