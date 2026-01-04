×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Mauro Icardi: 'Bir kupa daha kazanmak istiyoruz!'

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Mauro Icardi#Trabzonspor
Mauro Icardi: Bir kupa daha kazanmak istiyoruz
Oluşturulma Tarihi: Ocak 04, 2026 21:35

Galatasaray Kaptanı Mauro Icardi, Turkcell Süper Kupa yarı finali öncesi yaptığı açıklamada, "Çok önemli bir maç oynayacağız, bir kupa daha kazanmak istiyoruz" dedi.

Haberin Devamı

Turkcell Süper Kupa yarı finali öncesi Gaziantep Stadyumu'nda ortak basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya Galatasaray ve Trabzonspor'un teknik direktörleri ile takım kaptanları katıldı. Basın toplantısında konuşan Galatasaray Kaptanı Mauro Icardi, maçı kazanarak finale çıkma ve finalde de kupayı kazanmak istediklerini söyledi.

Toplantıda soruları yanıtlayan Arjantinli yıldız Mauro Icardi, "Biz oyuncular olarak bir kupa daha kazanmak istiyoruz. Bu maç bizim için çok önemli. Bu bir yarı final ve buna adapte olmamız gerekiyor. Yarınki maçımızda da büyük bir rakibe karşı iyi oynayarak kazanmak istiyoruz. Hedefimiz kazanıp finalde yer almak. Sonrasında da finaldeki maçı da alıp kupa kazanmak istiyoruz" diye konuştu.

Gözden KaçmasınFatih Tekke ve Okan Buruktan güldüren diyalog ve Süper Kupa yorumu: Bizim için çok değerliFatih Tekke ve Okan Buruk'tan güldüren diyalog ve Süper Kupa yorumu: 'Bizim için çok değerli!'Haberi görüntüle

"Zor bir sakatlık yaşadım ama iyi döndüm"

Haberin Devamı

Sakatlık süreci ile ilgili soruya cevap veren ve daha iyi olmak istediğini söyleyen Arjantinli yıldız, "Zor bir sakatlık yaşadım ama iyi döndüm. En iyi halimde dönmeye çalıştım, sağlık ekibi ve teknik ekip bana çok destek oldu. Daha da iyi olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

"Hagi gibi bir efsane ile anıldığım için onur duyuyorum"

Gheorghe Hagi'nin rekorunu kırmasıyla ilgili de konuşan Icardi, "Hagi çok önemli biri. Onun rekorunu kırmak benim için onur. Bu rekoru gelecekte de başkaları kıracak. Ben Hagi gibi bir efsane ile anıldığım için onur duyuyorum" diye konuştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Mauro Icardi#Trabzonspor

BAKMADAN GEÇME!