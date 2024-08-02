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Mauro Icardi, Beşiktaş'a karşı 4 maçta 5 gol attı

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#Galatasaray#Beşiktaş#Mauro Icardi
Mauro Icardi, Beşiktaşa karşı 4 maçta 5 gol attı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 02, 2024 10:41

Turkcell Süper Kupa'da Galatasaray, yarın saat 20.45'te Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.

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Süper Lig'de geçtiğimiz sezon 102 puanla rekor kırarak şampiyon olan Galatasaray, yeni sezonu da kupa ile açmak için sahaya çıkacak.

5 hazırlık maçı yaptı

Galatasaray, 2024-2025 sezonu hazırlıklarına 3 Temmuz'da İstanbul'da başladı.

Sarı-kırmızılılar daha sonra 9-18 Temmuz ve 22-27 Temmuz tarihlerinde yurt dışı kamp çalışmalarını Avusturya'da gerçekleştirdi. Aslan, bu süreçte oynadığı 5 hazırlık maçında 2 galibiyet alırken, 3 de mağlubiyet yaşadı.

Galatasaray, Trencin ve Lecce'yi yenerken, LASK Linz, Fortuna Düsseldorf ve Parma'ya kaybetti.

Mauro Icardi, Beşiktaşa karşı 4 maçta 5 gol attı


Michy Batshuayi ve Elias Jelert'i transfer etti

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray bu zamana kadar kadrosuna 2 futbolcu dahil etti.

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Sarı-kırmızılılar, son olarak Fenerbahçe'de oynayan Belçikalı forvet Michy Batshuayi ile Danimarka ekibi Kopenhag'da forma giyen Danimarkalı sağ bek Elias Jelert'i transfer etti.

Mauro Icardi, Beşiktaş maçlarında 5 gol attı

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Beşiktaş'a karşı oynadığı 4 derbinin 3'ünde rakip fileleri havalandırırdı.

Icardi söz konusu bu maçlarda ise 5 kez gol sevinci yaşadı.

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Okan Buruk, Süper Kupa'yı 1 kez kazandı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, antrenörlük kariyerinde bugüne kadar 3 Süper Lig, 1'er de Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı.

Buruk, Beşiktaş'ı yenip kariyerinde 2. kez Süper Kupayı kazanmak istiyor.

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#Galatasaray#Beşiktaş#Mauro Icardi

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