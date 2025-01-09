Mauro Icardi aşkını ilan etti: Olmam gereken yerdeyim

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Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, yeni bir aşka yelken açtığını bir kez daha ilan etti.

Wanda Nara ile ayrılan Icardi, yeni sevgilisiyle fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

'OLMAM GEREKEN YERDEYİM'

Yıldız golcü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Derler ki, en güzel hikayeler onları en az beklediğinde başlar… Kim bilir… Bunlar kaderin işleri… Zamanın ne kadar geçtiği ya da kaç yolun kat edilmesi gerektiği fark etmeksizin, iki kişiyi bir araya getirecek bir yol bulan o kader… Çünkü bazı karşılaşmalar yıldızlara yazılmış gibi görünür; çocukken her gece beraber baktığımız ve hayalini kurduğumuz o yıldızlar… Bugün, artık daha fazla işarete ihtiyacım yok… Biliyorum ki seninle, olmam gereken yerdeyim

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