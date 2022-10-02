Mauro Icardi Arjantin'e gitti, Wanda Nara eve almadı! Yasak aşk iddiasıyla mesajları ifşa etti...

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Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Adana Demirspor ile deplasmanda golsüz berabere kalan Galatasaray'da hafif sakatlığı sebebiyle kadroya alınmayan Mauro Icardi'nin Arjantin'e gittiği ortaya çıktı.

OKAN BURUK: AĞRILARI VARDI, ÖZEL HAYAT AÇISINDAN ZOR BİR HAFTA GEÇİRDİ

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Adana Demirspor maçı sonrası basın toplantısında Icardi'nin kadroda olmamasıyla ilgili gelen soruya; "Arka adalesinde bir sorun olmuştu. Son idmanda durumuna baktık ama ağrısı devam ediyordu. Geçen haftası pek iyi geçmedi. Sadece saha içi değil, özel hayatında da iyi geçmeyen bir hafta oldu onun için. Ağrısı da devam edince kadroya almadık. Önümüzdeki maçta bizimle birlikte olacaktır." demişti.

WANDA NARA İÇİN ARJANTİN'E GİTTİ, BÜYÜK HÜSRANA UĞRADI

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Hafif sakatlığı sebebiyle Adana'ya gitmeyen Icardi'nin apar topar Arjantin'e gittiği ortaya çıktı. Arjantin basınından Teleshow'un haberine göre Cumartesi sabahı ülkeye iniş yapan Icardi, Wanda Nara ile kızlarının olduğu eve gitmek istedi ancak hüsrana uğradı. Wanda Nara, Arjantinli futbolcuyu eve almak istemedi. Nara'nın korumaları da Icardi'yi zorluk çıkarmaması konusunda uyarıp evden uzaklaştırdı.

GEÇEN HAFTA BARIŞTIKLARI SANILMIŞTI

Wanda Nara - Mauro Icardi çifti, geçen hafta Pazar gününü oldukça hareketli geçirmişti. Wanda Nara, 22 Eylül akşamı, Icardi ile 9 yıllık ilişkilerinin sona erdiğini sosyal medya hesabından duyurmuştu.

"Bu anı yaşamak benim için çok acı verici. Bu ayrılık hakkında daha ayrıntılı bir ipucu vermeyeceğim. Lütfen sadece benim için değil, çocuklarımız için de anlayabilmenizi rica ediyorum." ifadelerini kullanan Wanda Nara, sosyal medyadan kendisine gelen tepkilere cevap vermişti:

Kalma arzusundaydım ama ayrıldım. Bu içimi acıtıyor ama ruh sağlığım için bunu yapmak zorundaydım. Bencil olmak zorundaydım ve kendimi seçtim. Beni de düşünün.

ICARDI SOSYAL MEDYADAN MESAJLARINI İFŞA ETTİ

Boşanmaları ve mal paylaşımı ile ilgili haberlerin çıktığı sırada Icardi, 25 Eylül günü akşama doğru Wanda Nara ile mesajlaşmalarını ifşa etti.

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Wanda: Neredesin sen?

Icardi: ?

Wanda: Sen bana sorunca ben de aynı yanıtı vereceğim

Icardi: Yalnızım, sen beni terk ettin. Sana açıklama yapmak zorunda mıyım? Şimdi de hayatımı mı yönetmek istiyorsun?

Wanda: Çocuklarla birlikte olman gerekirken başka yerdesin. Nerede olduğunu söylemiyorsun öyle mi? Bu senin için daha kötü.

Icardi: "Ne kadar da zehirli!

Wanda: Sen de uyanık bir yalancısın!

Icardi daha sonra Wanda Nara'nın kendisini aradığı ekranın görüntüsünü paylşaştı ve takipçilerine 'Açayım mı, açmayayım mı?' diye sordu.

KAFA KARIŞTIRAN PAYLAŞIM: SENİ SEVİYORUM ZEHİRLİ

Mesajları ifşa etmesinden kısa bir süre sonra Wanda Nara ile görüntülü konuştuğunu ekranın görüntüsünü paylaşan Icardi, 'Seni seviyorum zehirli' notunu düştü. Bu paylaşım, ikilinin barıştığı yönünde yorumlandı.

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KARŞILIKLI İHANET İDDİALARI! TAKİPTEN ÇIKTILAR

2021 yılının sonunda da ayrılan ünlü çift, Icardi'nin sosyal medya üzerinden özür dilemesiyle barışmış ve evliliklerine devam etmişti. O dönem Icardi'nin evlilik dışı bir ilişki yaşladığı ortaya çıkmış, Wanda Nara'nın da Arjantinli futbolcuyu korumasıyla aldattığı iddia edilmişti. Son olarak Icardi'nin İstanbul'da çocuklarıyla vakit geçirdiği sırada Nara'nın ünlü rapçi L-Gante ile bir gece kulübünde olduğu ortaya çıkmıştı.

Bu yaşananların ardından ikili birbirlerini takipten çıkardı.

ICARDI'NİN YASAK AŞKI MESAJLARI İFŞA ETTİ

Arjantin basını, Wanda Nara ve Mauro Icardi'nin ayrılığıyla sarsılırken bir bomba da sosyal medyaya düştü. Guendalina Rodriguez isimli bir model ve sosyal medya fenomeni, Icardi ile 2019 yılından bu yana ilişkisi olduğunu açıkladı.

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Trans birey olan Guendalina Rodriguez, 36 bin takipçili Instagram hesabından Mauro Icardi ile WhatsApp mesajlaşmasını yayınladı. Icardi'nin numarasının başında Türkiye'nin ülke kodu olan +90'ı görünür bırakıp numarayı gizleyen Rodriguez, "2019'dan beri çekişkilerle dolu bir ilişkimiz var. Aralıklı bir romantizm diyebilirim. Wanda ve çocuklar olduğu için ve büyük bir kariyere sahip olduğu için bunu ne kabul edebildi ne de reddebildi. Birlikte olduk ve bana 'Eğer biyolojik olarak kadın olsaydın her şey çok farklı olabilirdi.' dedi." ifadelerini kullandı.

Mauro Icardi ile mesajlaşmasını da "Hazır olun! 3 yıldan sonra Bay Icardi beni unutmamış. Türk numarasından aradığını görüyorsunuz. Yakında onunla Türkiye'de olacağım." sözleriyle paylaşan Rodriguez son olarak "Şu anda boşanma sürecindeler. Bu yüzden doğru anda her şeyi açıklayacağım." dedi.

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Guendalina Rodriguez'in Instagram profil fotoğrafında kendisi ile Icardi'nin Galatasaray formalı fotoğrafı yer alıyor.

AYRILIRLARSA MAL PAYLAŞIMI ÇOK ZOR OLACAK

Wanda Nara - Mauro Icardi çifti boşanması halinde mal paylaşımı sürecinin çok zor olması bekleniyor.

Arjantin basınıdaki haberlere göre çiftin 9 yıllık evlilikleri süresinde edindikleri mal varlığı şu şekilde:

-World Marketing Football - %100 Wanda Nara'ya ait

-M19 - Mauro Icardi'nin markası

-Wanda Kozmetik

-7 lüks araba (Lamborghini Huracan Spyder, Bentley Bentayga, Rolls Royce Ghost, Hummer H2, Mercedes Benz G-Serisi, Range Rover, Cadillac Escalade)

-Arjantin'de 5 ev

-İtalya'da 4 ev

-Como Gölü kenarında bir villa

-Galliate'de bir villa