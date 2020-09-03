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GeriFutbol Mauro Camoranesi, Slovenya ekibi Maribor'un teknik direktörü oldu
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Futbol
AA
Haber Giriş: 03.09.2020 - 23:10 | Son Güncelleme:

Mauro Camoranesi, Slovenya ekibi Maribor'un teknik direktörü oldu

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Mauro Camoranesi, Slovenya ekibi Maribor'un teknik direktörü oldu
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Slovenya 1. Futbol Ligi ekibi Maribor'da teknik direktörlük için Arjantin asıllı İtalyan çalıştırıcı Mauro Camoranesi ile anlaşma sağlandı.

Maribor Kulübü, teknik direktör Sergej Jakirovic'in yerine göreve getirilen 43 yaşındaki Camoranesi ile 2023 yılına kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

İtalya ekibi Juventus'ta forma giydiği dönemle futbolseverlerin aklında yer eden Camoranesi, İtalya Milli Takımı ile 2006 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyonluk yaşamıştı.

Camoranesi, 2014'te futbolu bıraktıktan sonra Meksika'da Coras ve Chiapas, Arjantin'de Tigre'nin teknik direktörlüğünü yapmıştı. Genç çalıştırıcı, ocak ayında ise Slovenya ekibi Tabor Sezana'nın başına geçmişti

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