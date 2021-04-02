Maurizio Sarri'de son dakika! Yeni takımı belli oluyor...

Spor Arena Dış Haberler - Fenerbahçe'de yeni sezondan itibaren takımın başına geçeceği konuşulan Maurizio Sarri hakkında sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Son olarak Juventus'u çalıştırdıktan sonra boşta bulunan İtalyan teknik adamın ismi Fenerbahçe, Napoli ve Fiorentina'nın ardından şimdi de Roma ile anılmaya başlandı.

ROMA DEVREYE GİRDİ

İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Roma, beklentilerin altında kalan teknik direktör Paulo Fonseca ile sezon sonunda yollarını ayıracak. Başkent temsilcisi, Paulo Fonseca'nın ardından takımı Maurizio Sarri'ye emanet etmeyi arzuluyor.

YAKIN ÇEVRESİNE FENERBAHÇE HAKKINDA NE DEMİŞTİ?

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut ile yolların ayrılmasının ardından ismi sarı lacivertli takımla anılan usta teknik adam Maurizio Sarri'den açıklama gelmişti.

İtalyan gazeteci Ciro Cenerato, Türk medyasında çıkan haberlerin ardından İtalyan teknik adam ile bir görüşme gerçekleştirmeye çalıştığını ve bu temaslar neticesinde Maurizio Sarri'nin böyle bir şeyden haberinin olmadığını öğrendiğini söylemişti.

Radio Kiss Kiss Napoli'ye Ciro Cenerato, "Haberleri görür görmez Sarri ile görüşmeye çalıştım. Edindiğim bilgilere göre kendisine böyle bir teklif gitmemiş. Fenerbahçe eğer teklif yaptıysa bu tekliften Sarri'nin haberi yok. Yakın çevresine, 'böyle bir tekliften haberim yok' demiş." ifadelerini kullanmıştı.

EMRE BELÖZOĞLU'NDAN SARRI CEVABI

Öte yandan Fenerbahçe'nin çiçeği burnunda teknik sorumlusu Emre Belözoğlu, geçtiğimiz günlerde düzenlediği basın toplantısında yeni sezondan itibaren Maurizio Sarri'nin takımın başına geçeceği yönündeki iddiaları yalanlamıştı.