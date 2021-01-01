Mauricio Pochettino, PSG'ye imza için Paris'e gidiyor!
Geçtiğimiz günlerde Thomas Tuchel ile yollarını ayıran Paris Saint-Germain'in yeni teknik direktörü Mauricio Pochettino oluyor.
Fransa basınından RMC Sport'un haberine göre Arjantinli teknik adam Pochettino, bugün Paris'e gidecek ve PSG'ye imza atacak.
48 yaşındaki Pochettino, 19 Kasım 2019'da Tottenham'dan ayrılmış ve o günden bu yana takım çalıştırmamıştı.
Pochettino, 2001-2003 yılları arasında PSG forması giymişti.
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